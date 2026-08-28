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Ekonomi

RAMS Park House Maslak'ta 60 aya varan vade! RAMS’tan konutta yeni finansman imkânı

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RAMS Park House Maslak'ta 60 aya varan vade! RAMS’tan konutta yeni finansman imkânı

İstanbul'un en büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan RAMS Park House Maslak, konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir finansman kampanyası başlattı.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

RAMS Türkiye, projede 60 aya varan vade ile ev sahibi olma imkânı sunarken, markanın yeni iletişim dönemini de duyurdu. Bu kapsamda ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, iki yıllık iş birliğiyle RAMS Türkiye'nin yeni marka yüzleri oldu.

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RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, mevcut ekonomik koşullarda konuta erişimin önündeki en büyük engelin finansman olduğuna dikkat çekerek, insanların güvenli ve nitelikli konuta ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Bülbül, “Bugün insanların konut alırken en fazla zorlandığı konu finansman. Biz de bu noktada sorumluluk alarak müşterilerimize uzun vadeli ödeme kolaylığı sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla RAMS Park House Maslak'ta 60 aya varan vade imkânı sağlıyoruz. İnsanların güvenle yaşayabilecekleri evlere ulaşmasını kolaylaştırmak istiyoruz. Proje daha tamamlanmadan yaklaşık yüzde 20 değer artışı sağladı” dedi. Projenin 600 milyon dolar yatırım değerine sahip olduğunu anlatan Bülbül, bugüne kadar 600’e yakın dairenin satıldığını söyledi. Bülbül, dönüşüm projelerinin devamının geleceğini kaydetti.

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RAMS Park House Maslak, 10 blok ve yaklaşık 3 bin bağımsız bölümden oluşuyor. Aralık 2027’de teslim edilecek projede 1+1’den 4+1’e kadar daire seçenekleri sunuluyor.

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