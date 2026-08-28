Havelsan son teslimatı da tamamladı: MİLGEM’in dijital omurgası tamam

HAVELSAN, deniz platformlarının veri iletişimini sağlayan millî FLEETSTAR GVDS’yi MİLGEM’in 10 ve 11. gemileri için teslim etti.

HABER MERKEZİ/ANKARA- Yazılım tabanlı çözümleriyle kritik görevler üstlenen HAVELSAN’ın millî imkânlarla geliştirdiği ve denizaltılarda Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) adıyla görev yapan FLEETSTAR GVDS (Gemi Veri Dağıtım Sistemi) MİLGEM projesinin 10 ve 11. gemisinde kullanılmak üzere teslim edildi.

Modern deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturan sistemler; sensörler, silahlar ve görev sistemleri arasındaki veri alışverişini yüksek güvenilirlikle yöneterek platformun etkin görev icrasına katkı sağlıyor.

Havelsan, İlk GVDS teslimatını 16 yıl önce MİLGEM’in ilk gemisi olan TCG HEYBELİADA’ya yaptı.

HAVELSAN, son teslimatı da MİLGEM projesinin 10 ve 11. gemisinde kullanılmak üzere başarıyla tamamladı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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