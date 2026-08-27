Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzaklıkta olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti. Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Zalgiris'i geçerek lig aşamasına kalmayı hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Zeljko Sopic'in çalıştırdığı Kauno Zalgiris ile deplasmanda tur mücadelesi veriyor. Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

MANZANO YÖNETECEK

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.

Beşiktaş Futbol Takımı

BEŞİKTAŞ TURA ÇOK YAKIN

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzaklıkta olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti.

BİR YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE

Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine son vermek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada bitirerek defteri kapatmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti.

AVRUPA KUPALARINDA 264. MAÇ

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 263 maçtan 102'sini kazandı.

Söz konusu mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 111 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa arenasında 356 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 395 gol gördü.

TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

"KUPA 2"DE 139. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 138 maça çıktı.

Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 62 galibiyet elde etti.

Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 51 maçtan ise mağlup ayrıldı.

"Kupa 2"deki maçlarda 217 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile oynayacağı rövanş maçıyla organizasyondaki 139. karşılaşmasına çıkacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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