İngiltere’de havalimanlarına siber saldırı! Milyonlarca kişinin verileri çalındı

İngiltere’de Manchester, East Midlands ve Stansted havalimanlarını işleten MAG’a yönelik siber saldırıda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin verilerine erişildi. Saldırıda e-posta, telefon, araç plakası ve posta kodu gibi bilgilerin ele geçirildiği bildirildi.

İngiltere’de Manchester, East Midlands ve Stansted havalimanlarını işleten Manchester Airports Group’a (MAG) yönelik siber saldırıda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildi. MAG tarafından yapılan açıklamada, saldırının araç parkı, özel yolcu salonları, hızlı geçiş rezervasyonları ve havalimanı içi Wi-Fi hizmetlerine ilişkin sistemleri etkilediği bildirildi.

E-POSTA VE TELEFON BİLGİLERİNE ULAŞILDI

Saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanlarının müşterilere ait e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plakaları ve posta kodlarına eriştiği belirtildi. Şirket, saldırının yolcu güvenliği veya havacılık güvenliği açısından herhangi bir risk oluşturmadığını, havalimanlarının operasyonlarının da normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

BANKA BİLGİLERİ SİSTEMDE YER ALMIYORDU

MAG, saldırıya uğrayan sistemlerde müşterilerin banka ve ödeme bilgilerinin bulunmadığını vurguladı. Böylece finansal bilgilerin saldırıdan etkilenmediği belirtildi. Şirket sözcüsü, olayın ardından oluşabilecek risklerin hızlı şekilde kontrol altına alındığını ve müşterilerin yanı sıra sistemlerin korunması için uzman danışmanlarla birlikte çalışma yürütüldüğünü söyledi.

YETKİLİLERE BİLGİ VERİLDİ

Saldırının ardından ilgili makamların bilgilendirildiği ve soruşturma sürecinde yetkililerle işbirliği yapıldığı aktarıldı. MAG ayrıca müşteri otopark hizmetlerinin herhangi bir aksama olmadan sürdüğünü bildirdi.

MÜŞTERİLERE DOLANDIRICILIK UYARISI

Londra’nın kuzeyinde bulunan Stansted Havalimanı da müşterilerine gönderdiği e-postayla dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Havalimanı yönetimi, kendilerinden geliyormuş gibi görünen şüpheli e-posta, telefon araması ve kısa mesajlara karşı temkinli olunmasını istedi. Özellikle beklenmedik şekilde ödeme veya banka bilgisi talep eden mesajlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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