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Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

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Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri
Fotoğraf Başlığı Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmek için play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris deplasmanına çıkıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmadan aldığı avantajla Litvanya'ya giden siyah-beyazlıların kritik mücadelesi öncesinde maç saati, canlı yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki yolunu belirleyecek Kauno Zalgiris rövanşı için geri sayım sona eriyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibiyle 27 Ağustos Perşembe günü Kaunas'taki Dariaus ir Gireno Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 20.00'de çalacak.

KAUNO ZALGİRİS-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı tv100 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rövanş karşılaşması 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanarak Litvanya deplasmanına önemli bir skor avantajıyla gitti. Rövanşta bu üstünlüğünü koruması halinde siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına adını yazdıracak. Kauno Zalgiris'in turu geçmesi durumunda ise Beşiktaş Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi lig aşamasında sürdürecek.

Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiKauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

KAUNO ZALGİRİS-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kauno Zalgiris-Beşiktaş karşılaşması tv100 ve S Sport Plus aracılığıyla canlı takip edilebilecek. Karşılaşma Litvanya'nın Kaunas kentindeki Dariaus ir Gireno Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan üstlenecek. Beşiktaş, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 264. maçına, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi tarihindeki ise 139. müsabakasına çıkıyor.

Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiKauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı tv100 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Güncel yayın akışında karşılaşmanın tv100'de canlı yayınlanacağı belirtilirken, mücadele aynı zamanda S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek. S Sport Plus ise üyelik gerektiren dijital platform olarak karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

Siyah-beyazlılar açısından karşılaşma aynı zamanda bir yıllık Avrupa Ligi hasretinin sona ermesi açısından önem taşıyor. Beşiktaş son olarak 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele etmişti. İlk maçtaki 3-0'lık avantajını koruması durumunda Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda yeniden UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yer alacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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