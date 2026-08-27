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Spor

Rafael Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar

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Rafael Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Rafael Leao'nun, tercihini sarı kırmızılılar yerine Premier Lig ekibi Aston Villa'dan yana kullandığı iddia edildi.

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Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir peşinden koştuğu Portekizli yıldız Rafael Leao'nun transferde kararını verdiği belirtildi.

ASTON VILLA'YA SEÇTİ

Record'un haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yoğun baskısına rağmen Premier Lig'de oynamayı tercih etti. Villa'nın, Milan'a yaklaşık 8 milyon avro karşılığında satın alma zorunluluğuyla birlikte bir kiralama teklifinde bulunduğu ve toplam teklifin Milan'ın talep ettiği 50 milyon avroya yakın bir tutara ulaştığı belirtildi.

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Rafael Leao
Başlık ResmiRafael Leao

PORTEKİZLİ İKNA EDİLDİ

İngiliz ekibinin, Leoa'ya yıllık 6.5 milyon avro teklif ettiği ancak bu rakamında daha da iyileştirilebileceği aktarıldı. Galatasaray, Leao'yu transfer etmek için her şeyi göze aldığı ve Milan'a 45 milyon avro, Portekizli oyuncuya ise yıllık 12 milyon avro teklif ettiği belirtildi. Ancak Aston Villa'nın dün gece yaptığı teklifin Portekizliyi ikna ettiği kaydedildi.

ROMANO: KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise henüz kesinleşmiş bir durumun olmadığını yakın zamanda Rafael Leao'nun tercihini yapmasının beklendiğini belirtti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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