Fenerbahçe rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayında gerçekleşiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Play-off turunu geçerek Devler Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar kura çekimiyle netleşecek. Sarı-lacivertlilerin rakipleri ve ilk maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakipleri kim, ilk maç ne zaman, kiminle?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aranın ardından yeniden grup aşamasında mücadele etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki sekiz rakibini belirleyecek kura çekimi bugün TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri henüz belli olmadı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşacağı sekiz takım, 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşecek. Fenerbahçe, UEFA kulüp katsayılarına göre oluşturulan dağılımda 3. torbada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşiyor. Buna göre Fenerbahçe'nin 1, 2, 3 ve 4. torbadan ikişer olmak üzere toplam sekiz rakibi belirlenecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların dördünü sahasında, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Liginde kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde torbalar şöyle:

1. Torba: Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV

3. Torba: Fenerbahçe, Galatasaray, Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar

4. Torba: Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah

Fenerbahçe rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Liginde kura heyecanı

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇ NE ZAMAN, KİMİNLE?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Sarı-lacivertlilerin ilk hafta hangi takımla karşılaşacağı ise henüz belli değil. Bugün gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin sekiz rakibi belirlenecek ve haberimiz güncellenecektir.

UEFA'nın ayrıntılı fikstürü açıklamasıyla Fenerbahçe'nin ilk rakibi, maçın kesin günü, saati ve karşılaşmanın iç sahada mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı netleşecek. Lig aşamasında sekiz hafta sonunda oluşacak genel sıralama, takımların turnuvadaki yoluna nasıl devam edeceğini belirleyecek.

Fenerbahçe rakipleri kim oldu? Şampiyonlar Liginde kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç tarihleri:

Hafta: 8-10 Eylül 2026 Hafta: 13-14 Ekim 2026 Hafta: 20-21 Ekim 2026 Hafta: 3-4 Kasım 2026 Hafta: 24-25 Kasım 2026 Hafta: 8-9 Aralık 2026 Hafta: 19-20 Ocak 2027 Hafta: 27 Ocak 2027

Fenerbahçe'nin lig aşamasına yükselmesiyle Türkiye de 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe ile Galatasaray ise 2001-2002 sezonunun ardından ikinci kez aynı sezonda Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası