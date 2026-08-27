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Şampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?

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Şampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?
Fotoğraf Başlığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri bugün belli oluyor. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne dönmesinin ardından gözler Monako'da gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta merak edilirken Şampiyonlar Ligi torbalar belli olacak.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolundaki son engeli Olimpik Lyon karşısında geçti. İstanbul'daki ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanşta sahadan 2-1 galip ayrılarak lig aşamasına adını yazdırdı. Şimdi ise gözler Şampiyonlar Ligi torbalar ve maç tarihlerinde. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura çekimi sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. İlk maçlar ise 8 Eylül'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Monako'da düzenlenecek kura çekimi saat 19.00'da başlayacak.

Çekilişin tamamlanmasının ardından 36 takımın lig aşamasındaki rakipleri kesinleşmiş olacak. Takımlar UEFA katsayı sıralamasına göre dört ayrı torbaya dağıtılacak.

Şampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

1.⁠ ⁠Hafta: 8/10 Eylül

2.⁠ ⁠Hafta: 13/14 Ekim

3.⁠ ⁠Hafta: 20/21 Ekim

4.⁠ ⁠Hafta: 3/4 Kasım

5.⁠ ⁠Hafta: 24/25 Kasım

6.⁠ ⁠Hafta: 8/9 Aralık

7.⁠ ⁠Hafta: 19/20 Ocak 2027

8.⁠ ⁠Hafta: 27 Ocak 2027

Şampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi torbalar belli oluyor! Kura çekimi hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR TARİHLERİ

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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