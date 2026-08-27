Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Fransız ekibi Lyon'u eleyerek Devler Ligi'nde lig aşamasına kalan Fenerbahçe ve şampiyonluk sonrasında doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon’u eleyip lig aşamasına katılma hakkı elde etmesiyle beraber Devler Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da bugün TSİ 19.00'da çekilecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Devler Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak.
TEMSİLCİLERİMİZ 3. TORBADA
Üçüncü torbada yer alan temsilcilerimiz, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla evinde, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.
Torbalar ve muhtemel rakipleri şu şekilde:
1.TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2.TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3.TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
GALATASARAY
FENERBAHÇE
Bodo Glimt
4.TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah
FİNAL METROPOLITANO'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alması kesinleşen 32 takım şöyle:
İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis
Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart
İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como
Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille
Hollanda (2): PSV, Feyenoord
Portekiz (2): Porto, Sporting
Türkiye (1): Galatasaray
Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk
Çekya (1): Slavia Prag
Belçika (1): Club Brugge
Azerbaycan (1): Sabah
Norveç (1): Bodo Glimt
Avusturya (1): LASK
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)