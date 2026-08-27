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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Fransız ekibi Lyon'u eleyerek Devler Ligi'nde lig aşamasına kalan Fenerbahçe ve şampiyonluk sonrasında doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon’u eleyip lig aşamasına katılma hakkı elde etmesiyle beraber Devler Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da bugün TSİ 19.00'da çekilecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Devler Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak.

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TEMSİLCİLERİMİZ 3. TORBADA

Üçüncü torbada yer alan temsilcilerimiz, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla evinde, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

Torbalar ve muhtemel rakipleri şu şekilde:

1.TORBA

PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid

2.TORBA

Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis

3.TORBA

Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
GALATASARAY
FENERBAHÇE
Bodo Glimt

4.TORBA

Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah

FİNAL METROPOLITANO'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alması kesinleşen 32 takım şöyle:

İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como

Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Hollanda (2): PSV, Feyenoord

Portekiz (2): Porto, Sporting

Türkiye (1): Galatasaray

Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk

Çekya (1): Slavia Prag

Belçika (1): Club Brugge

Azerbaycan (1): Sabah

Norveç (1): Bodo Glimt

Avusturya (1): LASK

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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