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Gökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi

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Zonguldak’da düzenlenen Gökhan Türkmen konserinde romantik anlar yaşandı. Tarihi Acheron Amfi Tiyatro'daki konserde 9 çift evlilik teklifi etti. Türkmen çiftleri tebrik ederek geceyi onlara adadı.

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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen’in konseri, romantik anlara sahne oldu. Konserde 9 çift, Türkmen’in şarkıları eşliğinde evlilik teklifi etti.

Cehennemağzı Mağaraları içerisinde bulunan yaklaşık bin 500 kişilik tarihi Acheron Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi
Başlık ResmiGökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi

Konser sırasında Türkmen’in duygusal parçaları eşliğinde 9 çift, birbirlerine evlilik teklifinde bulundu. Romantik anlar izleyicilerden büyük alkış aldı. Gökhan Türkmen, konser sonrası yaptığı değerlendirmede gecenin kendisi için de özel olduğunu belirterek, "Efsane bir akşam oldu. Aslında alışkın olduğumuz bir manzara ama burada fazlası oldu. Mükemmel bir manzara. Bir gecede bu kadar evlilik teklifi olması bizi de şaşırttı. Bu akşamki şarkılarımız gelinlerimize, damatlarımıza gelsin" dedi.

Gökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi
Başlık ResmiGökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi

Türkmen, evlilik tekliflerinin şarkılarının önüne geçtiğini belirterek genç çiftlere, "Böyle bir şey görmedim. Harika bir ömür diliyorum" sözleriyle mutluluk diledi.

Gökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi
Başlık ResmiGökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi
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Yaklaşık bin 500 kişilik tarihi amfi tiyatronun işletmecisi Serkan Ağaç ise, "Burayı kendi imkanlarımızla yaklaşık 2 milyon TL yatırım yaparak restore ettik. Tarihi dokusunu koruyarak modern bir görünüme kavuşturduk. Amacımız bu tarihi alanı Ereğli’nin kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden biri haline getirmek" dedi.

Gökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi
Başlık ResmiGökhan Türkmen konserinde romantik anlar! 9 çiftten evlilik teklifi

Konser, Gökhan Türkmen’in sevilen parçalarıyla sona ererken, gecede yaşanan 9 evlilik teklifi etkinliğe damga vurdu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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