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Ekonomi

Tatil planı yapanlar dikkat! Fiyatların dibe vuracağı iki ay belli oldu

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Tatil planı yapanlar dikkat! Fiyatların dibe vuracağı iki ay belli oldu

Sezonun sona ermesiyle birlikte otel fiyatlarında düşüş bekleniyor. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, özellikle eylül ve ekim aylarında fiyatların yüksek sezona kıyasla yüzde 30 ila yüzde 50 arasında gerileyebileceğini dile getirdi.

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Turizm sektöründe yaz sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte tüketiciler açısından daha uygun fiyatlı tatil fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Bloomberg HT yayınında sektörün 2026 görünümünü değerlendirirken özellikle eylül ve ekim aylarına dikkat çekti.

Vardar’ın değerlendirmesine göre, yüksek sezonun sona ermesiyle otel fiyatlarında belirgin bir gerileme yaşanabilir. Vardar, eylül ve ekim aylarında bazı tesislerde fiyatların yaz dönemine kıyasla yüzde 30 ila yüzde 50 arasında daha düşük seviyelere inebileceği ifade etti.

Tatil planı yapanlar dikkat! Fiyatların dibe vuracağı iki ay belli oldu
Başlık ResmiTatil planı yapanlar dikkat! Fiyatların dibe vuracağı iki ay belli oldu

5 YILDIZLI OTELLERDE DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Türkiye’deki konaklama fiyatlarının uluslararası pazarda hâlâ rekabetçi olduğunu belirten Vardar, özellikle beş yıldızlı otellerde dikkat çeken fiyat seçeneklerinin bulunduğunu söyledi.

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Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 100 avro seviyesinde hizmet veren çok sayıda beş yıldızlı otel olduğunu aktaran Vardar, sezon sonrasında da benzer fiyatlarla tatil yapılabilecek tesislerin bulunabileceğini dile getirdi.

Tatil planı yapanlar dikkat! Fiyatların dibe vuracağı iki ay belli oldu
Başlık ResmiTatil planı yapanlar dikkat! Fiyatların dibe vuracağı iki ay belli oldu

SCHENGEN'DE "RANDEVU YOK" KRİZİNE VİZESİZ ALTERNATİFLER

Yurt dışı turlarda Mısır, Dubai, Meksika ve Güney Amerika’ya talebin güçlü olduğunu belirten Vardar Schengen konusunda ise “Daha önce vize alınamıyordu, şimdi artık randevu alınamıyor” dedi. Vardar 90 gün içinde randevu bulunamamasını erken iptal talebine yol açtığını da aktardı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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