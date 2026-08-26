Muğla'da paraşüt faciası! Cansız bedenleri saatler sonra bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan tandem uçuş için havalanan paraşüt, kısa süre sonra kayalık araziye düştü. Pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının ardından ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Babadağ’ın bin 900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Ali Kıdıl

PARAŞÜT KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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CESETLERİ 10 SAAT SONRA BULUNDU

Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgede çalışmaların sürdüğü, cenazelerin bulundukları bölgeden alınıp hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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