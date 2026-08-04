Hava gösterisinde trajedi! Paraşütçü gözler önünde yere çakıldı

Rusya'da düzenlenen bir gösterisinde ana paraşütü açılmayan 41 yaşındaki paraşütçü, yedek paraşütü de devreye sokamayınca metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da 2 Ağustos'ta kutlanan ve Paraşütçüler Günü olarak da bilinen Hava İndirme Kuvvetleri Günü etkinlikleri sırasında trajik bir kaza meydana geldi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Vatulino'daki Aeroclassica Havaalanı'nda gerçekleştirilen gösteri atlayışında 41 yaşındaki bir paraşütçünün ana paraşütü açılmadı. Bunun üzerine yedek paraşütünü devreye sokmaya çalışan paraşütçü, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

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OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kontrolsüz şekilde metrelerce yükseklikten yere düşen paraşütçü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, paraşütün neden açılmadığı ve kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeyle belirlenecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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