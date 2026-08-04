Yeşil pasaport başvuru sürecinde bir değişiklik daha hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı yeni uygulamayla birlikte hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport işlemlerinde uzun süredir kullanılan fiziki evrak sistemi büyük ölçüde dijital ortama taşındı. Elektronik talep formu uygulaması sayesinde kurumlar ile nüfus müdürlükleri arasındaki belge trafiği hızlanırken, başvuru sürecinin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Peki, yeşil pasaport nasıl alınır, kimler yeşil pasaport alabilir ve başvuruda hangi belgeler istenir? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan yeni sistemle birlikte hususi ve hizmet damgalı pasaport başvurularında kullanılan pasaport talep formları elektronik ortama aktarıldı. Daha önce kurumlar tarafından hazırlanıp mühürlenen ve ıslak imzayla onaylanan belgeler artık elektronik imza ile düzenlenerek dijital sistem üzerinden gönderiliyor. Peki, yeşil pasaport nasıl alınır, kimler yeşil pasaport alabilir ve başvuruda hangi belgeler istenir?

Yeşil pasaport nasıl alınır, kimler alabilir? Yeşil pasaport için gerekli belgeler ve şartlar

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport başvurularında yeni döneme geçilmesiyle birlikte işlemler önemli ölçüde dijital ortama taşındı. İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama sayesinde hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport başvurularında daha önce kullanılan fiziki mühür ve ıslak imzalı talep formu uygulaması sona erdi.

Artık hak sahibi kişilerin bağlı bulunduğu kurumlar tarafından hazırlanan pasaport talep formları elektronik imza ile onaylanarak doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) aktarılıyor. Bu sayede nüfus müdürlüklerinde belge doğrulama işlemleri daha kısa sürede tamamlanıyor ve eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeşil pasaport nasıl alınır, kimler alabilir? Yeşil pasaport için gerekli belgeler ve şartlar

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR?

Yeşil pasaport alma hakkı, kanunda belirtilen belirli kamu görevlileri ve hak sahiplerine tanınıyor. Eski TBMM üyeleri ve eski bakanlar, kadro derecesi 1, 2 ve 3 olan devlet memurları ile bu derecelerden emekli olan kamu görevlileri hususi damgalı pasaport alabiliyor.

Aynı şekilde belirli şartları taşıyan sözleşmeli personel, bazı kamu bankaları ile Türk Telekom'un ilgili statüde görev yapan çalışanları ve görevde bulunan il, ilçe ile birinci kademe belde belediye başkanları da bu haktan yararlanabiliyor.

Yeşil pasaport nasıl alınır, kimler alabilir? Yeşil pasaport için gerekli belgeler ve şartlar

Yeşil pasaport hakkı yalnızca hak sahibi kişilerle sınırlı kalmıyor. Hak sahibinin eşi, reşit olmayan çocukları ile evli olmayan, çalışmayan ve öğrenimine devam eden çocukları da 25 yaşını dolduruncaya kadar bu haktan faydalanabiliyor. Sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen engelli çocuklar için ise yaş sınırı uygulanmıyor.

Yeşil pasaport nasıl alınır, kimler alabilir? Yeşil pasaport için gerekli belgeler ve şartlar

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

Hak Sahibi Merhum ise; Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, hak sahibi eş adına, hak sahibinin çalıştığı kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat edilen tarihteki kadro derecesini ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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