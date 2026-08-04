Gaziantep’te felaket! Anne, çocuklarıyla birlikte alevlerin arasında kaldı... Bir yavru kurtulamadı

Kahreden haber Gaziantep'ten geldi. Bir evde çıkan yangında anne ve 3 evladı alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Henüz 4 yaşında olan Yezen hayatını kaybetti, kardeşlerinin durumu ağır.

Yangın, Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi’ndeki bir evde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek etrafı tamamen sardı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu anne ve 2 çocuğu alevler arasında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılan anne ile üç çocuğu ile kurtarmak için eve girerek yaralanan şahsa müdahale etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki Yezen El Cesim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KARDEŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Yezen El Cesim’in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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