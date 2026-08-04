Sturm Graz'ın hocası turun favorisini ilan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Avusturya ekibi Sturm Graz'ın Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, turun favorisinin sarı-lacivertliler olduğunu söyledi.

Yarın saat 21.00'de yapılacak müsabaka öncesinde Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Ingolitsch'in yanı sıra orta saha oyuncusu Jürgen Heil katıldı.

"FAVORİ DEĞİLİZ"

Kadıköy'de oluşacak atmosferi daha önce oyuncularının yaşamadığını anlatan Avusturyalı teknik adam, "Her şeyi mümkün olduğunca basit ve normal tutmaya çalışıyoruz. Bizi özel bir atmosferin ve maçın beklediğinin farkındayız. Takımdaki kimse daha önce böyle bir atmosferde oynamadı. Bu yüzden genç takımımızın bu ortama ve atmosfere nasıl tepki vereceğini görmek benim için de heyecan verici olacak. İyi olan şu ki Edinburgh'da benzer bir atmosferi tecrübe ettik. Çocukların ne kadar sakin ve soğukkanlı kaldığını gördük. Yarın da aynı duruşa ihtiyacımız olacak. Açıkça favori olmadığımızı bildiğimiz bu maça olabildiğince normal yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"GÖZÜMÜZÜN KORKMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldız oyuncuların sorulması üzerine Ingolitsch, "Cesur olmak harika bir özelliktir. Büyük isimlerden ya da atmosferden gözümüzün korkmasına izin veremeyiz. İhtiyacımız olan tek şey, rakibe saygı duymak ve kendi oyunumuzu oynamak. Bireysel olarak öne çıkmak yerine kolektif bir takım oyunu sergilemeliyiz. Bireysel olarak mücadele edersek kayboluruz ama takım olarak Fenerbahçe'den daha iyi bir birliktelik sunabileceğimize inanıyorum. Büyük şansımız bu." ifadelerini kullandı.

Ingolitsch, sarı-lacivertlilerin ikinci eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze karşısındaki performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin henüz ligi başlamadığı için onları izleme şansımız az oldu. Polonya ikincisine karşı turu geçerek kağıt üzerindeki görevlerini tamamladılar. Bizi elemek ve Şampiyonlar Ligi yoluna devam etmek istiyorlar. İstanbul'daki ilk maçta çok üstünlerdi ama Polonya'daki maçta cesur bir rakibe karşı zorlandıklarını da gördük. Bu detaylar bize cesaret veriyor. Kendi planımızı uygulayıp güçlü yönlerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız."

Fenerbahçe'nin uzun zamandır "Devler Ligi"ne katılamadığının hatırlatılması üzerine Ingolitsch, "Bunu haftaya salı Graz'da göreceğiz. Amacımız yarın buradan Graz'daki rövanş için en iyi sonuçla ayrılmak. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyor. Haftaya evimizde de o 'cadı kazanı'nı oluşturup turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi.

Jürgen Heil

HEİL: "RÖVANŞ MAÇI İÇİN İYİ BİR POZİSYON ALMAK İSTİYORUZ"

Avusturya temsilcisinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Jürgen Heil, rövanş müsabakası öncesinde iyi bir skor almayı istediklerini dile getirdi.

Kadıköy'de oluşacak atmosfere değinen Heil, "Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz. Takım olarak böyle bir atmosferi tecrübe edebilmek harika. Favori rolü hakkında uzun uzun konuşmamıza gerek yok sanırım. Yine de orada gerçekten iyi bir performans sergilemek ve rövanş maçı için kendimize iyi bir başlangıç pozisyonu elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da Türkiye'deki gibi stat atmosferinin olmadığını aktaran Heil, "Ligimizde böyle bir atmosfer yaşamıyoruz. Bu yüzden her oyuncu için bu biraz yeni bir deneyim. Nasıl başa çıkılacağını tam olarak bilemezsiniz ama önceden buna zihnen hazırlanabilirsiniz. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok gürültülü olacağının farkındayız ama yine de futbolumuza odaklanmalı ve dış etkenleri olabildiğince engellemeliyiz. Yarın kesinlikle cesur olmamız gerekiyor. Takımımızı öne çıkaran şey de bu olmalı. Bu yüzden bu konuda çok endişelenmiyorum. Yarın, takım olarak nerede durduğumuzu göreceğimiz bir rakiple karşılaşacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Jürgen Heil, Fenerbahçe'nin ikinci eleme turunda Gornik Zabrze karşısındaki performansının ümitlerini artırdığını vurgulayarak, "Gornik Zabrze'ye karşı oynadıkları rövanş maçını izledim. O maçta mükemmel değillerdi, mücadele etmek zorunda kaldılar. Bu da bize güven veren bir durum. Yine de bireysel kalitelerini ve maçı değiştirebilecek birçok oyuncuya sahip olduklarını biliyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin 2008'den beri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemediğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'nin uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığını biliyoruz. Bu yüzden bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne kalma konusunda kulüp üzerinde büyük bir baskı ve görev var. Ev sahibi ekibin baskı altında olacağını bekliyoruz. Biz elbette favori değiliz ama buraya kötü bir sonuç alıp gitmek için de gelmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Sturm Graz

HAZIRLIKLAR SONA ERDİ

Sturm Graz, yarın deplasmanda yapacağı Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Fabio Ingolitsch yönetiminde gerçekleştirildi. İlk 15 dakikası basına açık tutulan idman, ısınma hareketlerinin ardından yapılan kondisyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe mücadelesinin taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakası, yarın saat 21.00'de Chobani Stadı'nda yapılacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, TV 100'de yayımlanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası