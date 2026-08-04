Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Aziz Yıldırım: "Yalan yazarsanız tek tek söylerim"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Aziz Yıldırım:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL | Sturm Graz efsanelerinden Fenerbahçe itirafı: "Erken gol olursa uzun gece başlar"
SPOR

ÖZEL | Sturm Graz efsanelerinden Fenerbahçe itirafı: "Erken gol olursa uzun gece başlar"

BAŞKAN YILDIRIM, İDMANI YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi. Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

"YALAN YAZARSANIZ, ÇIKIP TEK TEK SÖYLERİM"

Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Aziz Yıldrıım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." dedi.

TARAFTARLAR, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı.

İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı.

Antrenmanın bir bölümünü yerinde takip eden taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gaziantep’te felaket! Anne, çocuklarıyla birlikte alevlerin arasında kaldı... Bir yavru kurtulamadı
Anne, çocuklarıyla birlikte alevlerin arasında kaldı
Kaydet
Hava gösterisinde trajedi! Paraşütçü gözler önünde yere çakıldı
Korkunç ölüm kamerada! Yedek paraşüt de açılmadı
Kaydet
Köy Düğünü filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tuğba Melis Türk ve Gökberk Demirci yer alıyor
Köy Düğünü filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.