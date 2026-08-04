Aziz Yıldırım: "Yalan yazarsanız tek tek söylerim"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

BAŞKAN YILDIRIM, İDMANI YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi. Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

"YALAN YAZARSANIZ, ÇIKIP TEK TEK SÖYLERİM"

Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Aziz Yıldrıım, "Rica ediyorum, herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız, çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun." dedi.

TARAFTARLAR, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı.

İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı.

Antrenmanın bir bölümünü yerinde takip eden taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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