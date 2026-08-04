Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Köy Düğünü filmi bu akşam NOW TV'de ekranlara geliyor. Fragmanı yayınlanan film için izleyenler ise ''Köy Düğünü filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?'' sorusunu da gündeme getirdi.

Romantik komedi türündeki film, düğün hazırlıkları sırasında beklenmedik olayların içinde kalan Emre'nin hikayesini anlatıyor. Uzun süredir birlikte olduğu Esra ile evlenmeye hazırlanan Emre, düğün organizasyonunun tüm ayrıntılarını planlar. Ancak köyde yaşayan ailesine davetiye vermek istediğinde işler değişir. Esra'nın köye gitmeyi kesin bir dille reddetmesi üzerine Emre, asistanı Irmak ile birlikte ailesinin yanına gider ve her şey karışır. Peki, Köy Düğünü filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Köy Düğünü filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tuğba Melis Türk ve Gökberk Demirci yer alıyor

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2022 yapımı Köy Düğünü filminin çekimleri farklı noktalarda gerçekleştirilirken, yapımın bazı sahneleri Aydın Didim'de çekildi.



Köy Düğünü filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tuğba Melis Türk ve Gökberk Demirci yer alıyor

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu filmin başrollerinde Tuğba Melis Türk ile Gökberk Demirci yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda deneyimli isimler ve genç oyuncular bir araya geliyor.

Köy Düğünü filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tuğba Melis Türk ve Gökberk Demirci yer alıyor

Köy Düğünü Filmi Oyuncuları: Tuğba Melis Türk (Irmak), Gökberk Demirci (Emre), Asuman Dabak (Esin Hala), Selahattin Taşdöğen (İsmet Dede), Rüya Coriç (Esra), Metin Keçeci (Gürkan), Işıltı Su Alyanak, Osman Bayar, Tülay Bulut ve Mehmet Küçükyılmaz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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