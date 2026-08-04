Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kurtulmuş'tan 'terörsüz Türkiye' süreç yasa teklifine imza! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kurtulmuş'tan 'terörsüz Türkiye' süreç yasa teklifine imza! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Fotoğraf Başlığı TBMM Başkanı Kurtulmuştan terörsüz Türkiye süreç yasa teklifine imza!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı. Çerçeve yasa düzenlemesi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı.

Kurtulmuş'tan 'terörsüz Türkiye' süreç yasa teklifine imza! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Başlık ResmiKurtulmuş'tan 'terörsüz Türkiye' süreç yasa teklifine imza! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

YARIN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 1 yıl önce ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta yasal düzenleme için adım atılacak.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yasal düzenlemeler için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Yasal düzenlemelere yönelik hazırlanan ve 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi tamamlandı. Teklif, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyacak.

Teklifle ilgili yarın AK Parti TBMM Grubu'nda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında milletvekillerine bilgilendirme yapılacak. Bu toplantının ardından teklif, TBMM Başkanlığına sunulacak ve yasal düzenleme süreci böylece başlatılmış olacak.

Kurtulmuş'tan 'terörsüz Türkiye' süreç yasa teklifine imza! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Başlık ResmiKurtulmuş'tan 'terörsüz Türkiye' süreç yasa teklifine imza! Yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak

BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

TBMM İçtüzüğüne göre teklifin görüşmelerine, TBMM Başkanlığına sunulduktan 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda başlanabilecek. Bu süre, karar alınması halinde kaldırılabilecek. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, ilk toplantısını da 5 Ağustos 2025'te yapmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu, Bahçeli imza attı
GÜNDEM

Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu, Bahçeli imza attı

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin yarın sunulmasıyla, komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta yasal adım atılmış olacak.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Metrobüs hattında can pazarı! İtfaiye bariyerleri keserek yaralıyı kurtardı
Metrobüs hattında can pazarı! İtfaiye bariyerleri keserek yaralıyı kurtardı
Kaydet
Yeni iPhone'da radikal 'ekran boyutu' kararı! Apple'dan 20. yıla özel tasarım
Yeni iPhone'da radikal 'ekran boyutu' kararı!
Kaydet
Fenerbahçe'nin milli yıldızına Avrupa'dan 4 talip
F.Bahçe'nin milli yıldızına Avrupa'dan 4 talip
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.