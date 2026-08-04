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Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu, Bahçeli imza attı

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Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu, Bahçeli imza attı
Fotoğraf Başlığı Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların en önemli basamağı çerçeve yasa teklifinin ismi "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte MHP Milletvekilleri Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

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Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik aşamalarından biri olan çerçeve yasa konusunda artık sona yaklaşıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak Çerçeve Kanun Teklifi’ni dün milletvekillerinin imzasına sunmuştu. Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

İSMİ BELLİ OLDU

Meclis'e sunulması beklenen çerçeve yasa teklifi hakkında yeni bir gelişme daha oldu. Yasanın ismi "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" oldu.

BAHÇELİ TEKLİFE İMZA ATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte MHP Milletvekilleri Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

KOMİSYON KURULMUŞTU

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla 51 üye ile Komisyon kurulmuştu. Bu komisyon ortak bir rapor çıkarmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM’de grubu bulunan partilerle yasa teklifi çıkarılması için görüşmüştü. Düzenlemenin siyasi partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor. Teklifin bu hafta içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz pazar günü (2 Ağustos) görüştükleri PKK Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan'ın çerçeve yasa ile ilgili, "En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız." sözlerini paylaşmıştı.

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"Terörsüz Türkiye" yasası TBMM'de imzaya açıldı: Milletvekillerinin bugün imzalanması bekleniyor
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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