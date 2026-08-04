ÖZEL | Sturm Graz efsanelerinden Fenerbahçe itirafı: "Erken gol olursa uzun gece başlar"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Avusturya’nın köklü ekiplerinden Sturm Graz’ı konuk edecek. İsmail Kartal önderliğinde Avrupa’da da başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle saha avantajını kullanarak ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya odaklandı. Yarınki mücadele öncesi Sturm Graz tarihinin efsanevi isimlerinden Mario Haas ve Jakob Jantscher, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi hayalini devam ettirmek ve özlediği başarılara ulaşmak isteyen Fenerbahçe, yarın Avusturya ekibi Sturm Graz ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı iki maçta da Sturm Graz’a şans tanımayan sarı-lacivertliler, rakibini yine gözüne kestirdi. Sturm Graz tarihinin en çok maça çıkan ve en golcü ismi olan eski futbolcu Mario Haas, Avusturya temsilcisinin tehlikeli yönlerine dikkat çekti. Sturm Graz tarihinin bir başka golcü ismi olan ve bir dönem Çaykur Rizespor formasıyla ülkemizde de mücadele eden Jakob Jantscher ise Fenerbahçe’nin kadrosu ve İstanbul’daki atmosferle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Efsanevi ikili, maçın sonucuyla ilgili de Türkiye Gazetesi’ne tahminlerini aktardı.

MARİO HAAS: “STURM GRAZ, YARINKİ MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLEYEN VE BAŞARIYA AÇ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR”

Sturm Graz’ın son dönemdeki performansını değerlendiren eski yıldız, takımın geçen yıla kıyasla önemli ölçüde geliştiğine dikkat çekti. Haas, “Sturm Graz, geçen yıla kıyasla önemli ölçüde gelişti ve takıma iyi oyuncular katıldı. Takımın başında kendinden emin bir görünüme sahip genç bir antrenör olan Fabio Ingolitsch var. Ingolitsch, oyuncularla yoğun bir şekilde iletişim kuruyor ve onlarla mükemmel bir ilişki sürdürüyor; bu durum zaten sahada da açıkça görülüyor. Takımın en büyük güçlü yanı, hücumda hızlı oyunculara sahip olması nedeniyle geçiş oyununda yatmaktadır. Buna ek olarak takım yarınki maçı dört gözle bekleyen ve başarıya aç birçok genç oyuncudan oluşuyor.” açıklamasında bulundu.

Mario Haas

“FENERBAHÇE, HER ALANDA TEHLİKELİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR. STURM GRAZ, DİKKAT ETMELİ”

Fenerbahçe’nin kadro potansiyeline vurgu yapan efsanevi isim, İstanbul’daki atmosfere de değinerek şöyle konuştu: “Fenerbahçe’nin kadrosu çok güçlü ve her alanda tehlikeli isimlerden oluşuyor. Sturm Graz, o yüzden oyun boyunca her zaman %100 dikkatli olmalı. Atmosfer büyüleyici; birçok genç oyuncu daha önce hiç bu kadar büyük bir stadyumda oynamadığı için bunun ev sahibi takım adına bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde edememesi Sturm Graz için belki avantaj olabilir ancak futbolda her şey mümkündür. Skor tahminim olarak da maçın 1-1 tamamlanacağını düşünüyorum.”

JAKOB JANTSCHER: “STURM GRAZ FORVETLERİNİN GOL ATMA SORUNU VAR”

Sturm Graz tarihinin en golcü isimleri sıralamasında yer edinen 37 yaşındaki Jakob Jantscher ise Avusturya ekibinin dikkat çeken çıkışı ve yeni sezondaki hedeflerinden bahsederek, “Sturm Graz, yeni sezona bence oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Hearts'a karşı oynadığımız iki maç bence çok iyiydi. İki maç boyunca son derece soğukkanlı bir görüntü sergilediler ve rahat bir şekilde galip geldiler. Ancak ligdeki ilk maç, Sturm’un en büyük sorununun ne olduğunu oldukça net bir şekilde ortaya koydu: Gol atmak. Forvet oyuncuları yeterince gol atamıyor. Ingolitsch, Red Bull Salzburg'un antrenörlük sisteminden yetişmiş genç bir antrenör. İletişimi açık ve kendinden emin görünüyor, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak onun için de tamamen yeni bir deneyim. Bakalım bu büyüklükteki maçlarda, özellikle de Türkiye'deki bu harika atmosferde nasıl bir performans sergileyecek.” diye konuştu.

Jakob Jantscher

“OTAR KİTEİSHVİLİ’NİN OLMAMASI ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP OLACAK”

Sturm Graz’ın oyun sistemini anlatan Jantscher, takımdaki eksik isimlere de vurgu yaparak, “Sturm Graz'da her şey takım çalışmasına dayalıdır. Herkes sistem içindeki rolünün tam olarak ne olduğunu biliyor ve tüm oyuncular %100 performans sergilediğinde yenilmesi çok zor bir takım haline geliyorlar. Ancak takımdaki açık ara en iyi oyuncuları olan Otar Kiteishvili kadroda yok. Son üç yıldır Otar, Avusturya'nın en iyi oyuncusu ve Sturm'un en öne çıkan ismi oldu. Yokluğu çok ama çok büyük bir kayıp olacak.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE, ERKEN BİR GOL ATARSA STURM İÇİN UZUN BİR GECE OLABİLİR”

Fenerbahçe’nin kadro yapısıyla ilgili tespitlerde bulunan Avusturyalı eski golcü, yıldız isimlerden de bahsederek, “Bence Vedat Muriqi, Greenwood ve Aké gibi tam da bu tür maçlarda fark yaratabilecek üç üst düzey oyuncu transfer ettiler. Genel olarak kadro yıldızlarla dolu, bu yüzden Fenerbahçe benim için açık ara favori. Sturm, uzun süre gol yemeden kalabilirse iyi bir sonuç elde edebilir. Ancak Fenerbahçe, erken bir gol atmayı başarırsa Sturm için uzun bir gece olabilir. Umarım hepimiz için heyecan verici bir maç olur.” şeklinde konuştu.

“ATMOSFER ÇOK ETKİLEYİCİ! BAZEN TAKIM ARKADAŞLARINI BİLE DUYAMIYORSUN”

2016-2017 sezonunda Süper Lig’de Çaykur Rizespor forması giyen ve Fenerbahçe deplasmanında yaşadığı tecrübeyi paylaşan Jantscher, son olarak şunları söyledi: “Yarınki atmosferin çok önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Sturm Graz oyuncularının bazıları uluslararası bir turnuvada ilk kez sahne alacak; üstelik İstanbul'da üst düzey bir kulübe karşı oynamak, bu durumu daha da zorlu kılıyor. Bazen ortam o kadar gürültülü oluyor ki, sahadaki takım arkadaşlarını bile duyamıyorsun. Özellikle Türkiye'de tüm stadyum takımı destekler ve maçın başından sonuna kadar kulübüne sahip çıkar. Gerçekten çok etkileyici; Rizespor'da geçirdiğim süre boyunca İstanbul'da böylesine harika bir atmosferde oynamak benim için inanılmaz bir deneyimdi!”

Haberle İlgili Daha Fazlası