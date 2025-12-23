2026 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak artışı oluşturacak yeniden değerleme oranı netleşti. Buna göre pasaport harçları ile yurt dışı çıkış harcı başta olmak üzere birçok kalemde yeni ücretler uygulanacak.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2026 yılında geçerli olacak vergi ve harç artışları da belli olmaya başladı. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak belirlenmesiyle birlikte 2026 yılı pasaport, yurt dışı çıkış harcı ücretleri belli oldu. İşte yeni pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri

2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2026 yılında pasaport harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Süreye göre farklılık gösteren pasaport harçlarında artış oranı tüm pasaport türlerine aynı şekilde yansıtıldı. Böylece kısa süreli pasaportlardan uzun süreli pasaportlara kadar tüm kalemlerde yeni ücretler uygulanacak.

Buna göre 2026 yılında pasaport harçları yaklaşık olarak şöyle olacak:

6 aylık pasaport: 2.960 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.037 TL

3 yıldan uzun süreli pasaport: 14.147 TL

Yeni ücretlerin, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Kesin tutarlar Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemeyle yürürlüğe girecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yurt dışı çıkış harcı, 2025 yılı içerisinde 1.000 TL’ye yükseltilmişti. Yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla birlikte bu tutar 2026 yılında 1.255 TL olacak. Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar, bu bedeli çıkış öncesinde ödemek zorunda olacak.

Yurt dışı çıkış harcı, pasaport kontrolü sırasında denetlendiği için harcın ödenmemesi durumunda çıkış işlemleri tamamlanamıyor. Harç ödemeleri bankalar, dijital vergi dairesi ve anlaşmalı mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor.

