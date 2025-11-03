2026 zamları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları, MTV, IMEI kaydı, pasaport ve ehliyet harçları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verisiyle yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2026 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak zammı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran 12 aylık ÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.

TRAFİK CEZALARI, MTV VE HARÇLARA YÜZDE 25,49 ZAM

Trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV, 2026'da yüzde 25,49 oranına göre zamlanacak. Peki zamlı ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 1.246 LİRAYA ÇIKACAK

2026 yılında emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

CEZA TÜRÜ 2026'DA ÖDENECEK TUTAR Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL Testi kabul etmemek 33.317 TL Plakasız araç kullanma 19.719 TL Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL Drift atma 58.212 TL Engelli yerine park etme 2.492 TL Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL

Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL

PASAPORT HARÇLARI

Pasaport harçları da yeniden değerleme oranına göre artacak. İşte 2026'da ödenecek tutarlar:

Süre 2025 Harcı 2026 Harcı (%25,49 zamlı) 6 aylık 2.359 TL 2.960 TL 1 yıllık 3.424 TL 4.296 TL 2 yıllık 5.630 TL 7.065 TL 3 yıllık 7.999 TL 10.037 TL 3 yıldan fazla 11.274 TL 14.147

2026 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Sınıfı 2025 Harcı 2026 Harcı (%25,49 zamlı) A Sınıfı 1.882 TL 2.361 TL B Sınıfı 5.678 TL 7.125 TL

IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti şu an 45 bin 614 TL. Yüzde 25,49'luk zamla birlikte bu tutar 2026'da 57 bin 241 TL'ye çıkacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı çıkış harcı eylül ayında 1.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu tutar 2026'da ise 1.255 TL olacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam yapılacak. Yılda 2 eşit taksitle ödenecek MTV için şu anda 2 bin 620 TL ödeme gerçekleştiren bir otomobil sahibi, gelecek yıl 3 bin 288 TL ödeyecek. Aracın motor silindir hacmi arttıkça ödenecek vergi tutarı da yükselecek.