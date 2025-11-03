Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 zamları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları, MTV, IMEI kaydı, pasaport ve ehliyet harçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. İşte 2026'da geçerli olacak trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verisiyle yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2026 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak zammı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran 12 aylık ÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.

TRAFİK CEZALARI, MTV VE HARÇLARA YÜZDE 25,49 ZAM 

Trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV, 2026'da yüzde 25,49 oranına göre zamlanacak. Peki zamlı ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar... 

2026 zamları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları, MTV, IMEI kaydı, pasaport ve ehliyet harçları - 1. Resim

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 1.246 LİRAYA ÇIKACAK

2026 yılında emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek. 

CEZA TÜRÜ2026'DA ÖDENECEK TUTAR
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma)11.631 TL
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma)14.582 TL
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma)23.442 TL
Testi kabul etmemek33.317 TL
Plakasız araç kullanma19.719 TL
Yetkisiz çakar/siren kullanma11.631 TL
Drift atma58.212 TL
Engelli yerine park etme2.492 TL
Ehliyet kemeri takmama1.245 TL
Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL
Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL
Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL
Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL

PASAPORT HARÇLARI

Pasaport harçları da yeniden değerleme oranına göre artacak. İşte 2026'da ödenecek tutarlar: 

Süre2025 Harcı2026 Harcı (%25,49 zamlı)
6 aylık2.359 TL2.960 TL
1 yıllık3.424 TL4.296 TL
2 yıllık5.630 TL7.065 TL
3 yıllık7.999 TL10.037 TL
3 yıldan fazla11.274 TL14.147

2026 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Sınıfı2025 Harcı2026 Harcı (%25,49 zamlı)
A Sınıfı1.882 TL2.361 TL
B Sınıfı5.678 TL7.125 TL

IMEI KAYIT ÜCRETİ 

Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti şu an 45 bin 614 TL. Yüzde 25,49'luk zamla birlikte bu tutar 2026'da 57 bin 241 TL'ye çıkacak. 

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 

Yurt dışı çıkış harcı eylül ayında 1.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu tutar 2026'da ise 1.255 TL olacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yüzde 25,49 oranında zam yapılacak. Yılda 2 eşit taksitle ödenecek MTV için şu anda 2 bin 620 TL ödeme gerçekleştiren bir otomobil sahibi, gelecek yıl 3 bin 288 TL ödeyecek. Aracın motor silindir hacmi arttıkça ödenecek vergi tutarı da yükselecek.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

