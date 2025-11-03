Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı! İşte kesinleşen zam oranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, memur ve emekli zammına ilişkin rakamlarda netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin ocak zammı hesaplandı. İşte milyonların şimdiden garantilediği zam oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu. Böylece memur ve emeklinin 4 aylık enflasyona göre alacağı zam da netleşti. 

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

4 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı! İşte kesinleşen zam oranı - 1. Resim

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI 

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon yüzde 10,25 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş oldu. 

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 

4 aylık veriye göre enflasyon farkı ise yüzde 5 olarak hesaplandı. Buna göre yüzde 5'lik enflasyon farkına toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zam da eklenince yüzde 16,56 kümülatif zam ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklilerinin garantilediği zam oranı yüzde 16,56 oldu. 

4 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı! İşte kesinleşen zam oranı - 2. Resim

Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için 2 veri daha bekleniyor. Kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla milyonların ocakta alacağı zam kesinleşecek. 

