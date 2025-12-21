Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Zirve yoklaması

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç mehmetemin.uluc@tg.com.tr
Kağıt üstünde kolay, sahada zor bir rakipti Eyüpspor ve Domenico Tedesco bunun farkındaydı. Süper Lig’e geldiği günden beri en çok puan toplayan hoca olan namağlup İtalyan tüm eksiklerine rağmen olayın özüne odaklanmış, bahane değil çözüm üretmişti. Dersini iyi çalışan hoca, öğrencilerini doğru hazırlayınca Fenerbahçe zorlanmadan geçti bir engeli daha. Pek tabii ki, son zamanlarda alıştığı üzere ilk yarıda…

Talisca durmuyor

Kimsenin aramadığı En-Nesyri ile Nene’nin yokluğunda göbekte Talisca, sağda Asensio, en uçta Duran’la güzelleşmeye devam etti Fenerbahçe. Kendini bulunca gol makinesine dönen Talisca perdeyi açarken, asist tanıdık bir isim, Levent’ten geldi. İkinci gol başlangıcı ve bitişiyle tam olarak jeneriklikti. Duran, Talisca, Asensio muhteşem bir pas trafiğiyle gözlerin pasını sildi. Skor 2-0’a gelirken, Eyüp sadece savunma bölümünde vardı ve onu da beceremedi.

Fişi Duran çekti

Sonra ikinci yarı başladı ve Konya maçını hatırladık. Eyüp bastırıyor, Fenerbahçe rölantide takılıyordu. Umut’la direkten döndü ev sahibi, Robin Yalçın’la, Draguş’la, Thiam’la üst üste fırsatlar yakaladı ama golü yine Fenerbahçe buldu. Asensio’nun pasında Kolombiyalı seri bir çalım ve soğukkanlı bir vuruşla Eyüp’ü nakavt etti. Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa liderlik keyfiyle kapadı geceyi.

Maçın adamı: Marco Asensio

