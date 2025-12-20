İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Sadettin Saran’ın şüpheli olarak çağrılması sonrası gözler dosyanın yeni aşamasına çevrildi. Gazeteci Şamil Tayyar'ın geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy'dan da ağır isimlerin sırada olduğunu söylemesinin ardından bir açıklama da Cem Küçük'ten geldi.

Ünlü isimler ve medya dünyasının tanınmış figürlerine uzanan uyuşturucu soruşturması, her geçen gün daha da genişliyor. Soruşturma kapsamında son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın ifadeye çağrılması spor ve medya çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Kamuoyunda “Sırada kim var?” sorusunu gündeme taşıdı. Gözler, dosyanın kapsamının daha da büyüyüp büyümeyeceğine çevrildi.

Sadettin Saran'dan sonrasını işaret etti! Cem Küçük: Büyük bir isim daha var

Bu süreçte gazeteci Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber’de katıldığı yayında dikkat çeken ifadeler kullanarak, dosyada daha ağır ve kamuoyunu şaşırtacak bir ismin bulunduğunu öne sürmüştü.

"DİĞERİNİ DE YAKINDA DUYARIZ"

Gazeteci Cem Küçük ise Medya Kritik programında yaptığı açıklamada, adı geçen isimlerden birinin Sadettin Saran olduğunu dile getirerek, “İki büyük isimden biri Sadettin Saran, diğerini de yakında duyarız” sözlerini kullandı.

Soruşturmanın seyrine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar merakla beklenirken, dosyanın önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği konuşuluyor.

