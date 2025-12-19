Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Evinde arama yapılan Saran, basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için gittiği yurt dışında tüm planlarını iptal ederek İstanbul'a geldi. Havalimanında yönetimi kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve sarı lacivertli taraftarlarca karşılanan Saran, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek havalimanından ayrıldı. Saran'ın bugün sabah saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bir uyuşturucu operasyonu daha! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

YAKALAMA KARARI BULUNMUYOR

Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması nedeniyle ifadeye çağrılırken hakkında herhangi bir yakalama kararının bulunmadığı öğrenildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek olan Sadettin Saran'ın evinde yaklaşık 1.5 saatlik arama yapıldığı belirtildi. "Uyuşturucu madde temin etmek ve kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamaları yöneltilen Sadettin Saran, hiçbir şeyden çekincesinin olmadığını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ünlüler dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı!

HEMEN DÖNÜŞ KARARI ALDI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile EuroLeague maçı için Milano'ya giden ve devre arasında yapılacak transferlerin görüşmelerini gerçekleştiren Saran, konuyla ilgili haberdar edilmesinin hemen ardından dönüş kararı aldı.

SARAN ÜLKEYE DÖNDÜ

Basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için yurt dışına giden Sadettin Saran, söz konusu iddialarla ilgili çekindiği hiçbir şeyin olmadığını belirterek ifade vermek için ülkeye döndü.

Sadettin Saran

HAVALİMANINDA TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Fenerbahçe yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve sarı lacivertli taraftarlar Başkan Sadettin Saran’ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na geldi. Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür eden Sadettin Saran, "Teşekkür ederim, iyi ki varsınız" sözleriyle havalimanından ayrıldı.

Sadettin Saran'ı yönetim kurulu ve taraftarlar karşıladı

SABAH SAATLERİNDE İFADE VERECEK

Tüm planlarını iptal ederek Milano'dan İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ın, bugün sabah saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor.

Sadettin Saran'ı yönetim kurulu ve taraftarlar karşıladı

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yöneticisi Avukat Ali Alper Alpoğlu'ndan sosyal medyadan konuya dair bilgilendirme paylaşımı yaptı.

Alpoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye’ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası