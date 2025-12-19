İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Dizi ve medya dünyasındaki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor. Son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

EZGİ EYÜBOĞLU DA GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/219794 sayılı soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alındı.

Bir uyuşturucu operasyonu daha! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

Soruşturma kapsamında;

Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188),

Saadet Ezgi Eyyüboğlu hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma (TCK 191),

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme (TCK 227),

Saim Macit hakkında ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Eser KÜÇÜKEROL

İsmail Ahmet AKÇAY

Ezgi EYÜBOĞLU

Yiğit MACİT

Mehmet Ali GÜL

Gizem TÜREDİ

Mehmet GÜÇLÜ

Saim MACİT

EZGİ EYÜBOĞLU’NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ezgi Eyüboğlu’nun avukatı Cemil Cem Eribol yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.”

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir uyuşturucu operasyonu daha! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

Ayrıca 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar bulundu.

Bir uyuşturucu operasyonu daha! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

DÜN NELER OLMUŞTU?

Dün yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ise şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.



Öte yandan yurtdışında olan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve manken Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası