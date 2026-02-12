Adana’da TAG Otoyolu’nda meydana gelen kazada refüje çarpıp lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak 65 metre şarampole yuvarlandı. Feci kazada 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan annesi yaralandı.

Kaza, Seyhan İlçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Ömer Faruk Ş. (23) kullandığı 01 BEN 398 plakalı Mercedes marka otomobiliyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın lastiği patladı.

Ana - oğlu ayıran kaza! 65 metreden şarampole yuvarlandılar

65 METREDEN ŞARAMPOLE UÇTU

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp yaklaşık 65 metre şarampolden aşağı yuvarlandı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, ANNESİ YARALI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk Ş.'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu konumundaki anne S.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.



Yapılan incelemelerin ardından Ömer Faruk Ş.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

