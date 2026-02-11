Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Meydana gelen feci kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Safranbolu-Bartın kara yolu Alabaş köyü mevkiinde Müslim Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada baba Mustafa Y. (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile annesi Seriye Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

