Rafa Silva neye uğradığını şaşırdı: Görüntüsü olay oldu
Beşiktaş'ta son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giydikten sonra 5 maçta takımını yalnız bırakan ve kulüpte büyük bir krize neden olan Rafa Silva, takıma döndüğü ilk karşılaşmada taraftarlar tarafından protesto edildi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.
5 MAÇTA GÖREV ALMADI
Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.
RAFA PROTESTO EDİLDİ
Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken protesto şoku yaşandı.
Karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada tecrübeli futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın, yalnızca gözlerinin açıkta kalacağı şekilde sahada yer alması objektiflere yansıdı.
