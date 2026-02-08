İstanbul’da beklenen büyük deprem senaryolarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, “Senaryo netleşiyor” diyerek yeni bir açıklama daha yaptı. Bektaş, Orta Marmara’daki ince kabuğun sığ bir depremsellikle kırılabileceğini belirterek, Avcılar hattına dikkat çekti. Bektaş “Tehlike büyük. Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir” diyerek uyardı.

Bazı illerde meydana gelen depremlerin de hissedildiği İstanbul’da ‘büyük deprem’ olacağına ilişkin senaryolara yenileri eklenmeye devam ederken, Prof. Dr. Osman Bektaş yeni bir açıklama yaptı.

Bugüne kadar Marmara’da beklenen depreme ilişkin çok sayıda uyarı yapan Bektaş, bu kez İstanbul depremi senaryosunun netleşmeye başladığının altını çizdi.

“TEHLİKE BÜYÜK”

Orta Marmara’daki ince kabuğun sığ bir depremsellikle kırılabileceğini belirten Bektaş “Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip. Depremin büyüklüğü M6,2 -M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük” diyerek uyardı.

“ŞİDDETİ 7’YE ÇIKARABİLİR”

Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesine dikkat çeken Bektaş “Sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir” dedi.

AVCILAR’A DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Osman Bektaş, paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor. Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.

MARMARA’DAKİ SICAKLIĞI HATIRLATMIŞTI

Osman Bektaş, daha önce de Marmara Denizi'nde sıcaklığın yüksek olduğunu vurgulamıştı. Bölgedeki sismik hareketliliği ve fay hatlarının yapısını değerlendiren Bektaş, Orta Marmara segmentinin sanılanın aksine devasa bir deprem üretmeyeceğini savunmuştu.

“TERMAL BARİYER GÖREVİ GÖREBİLİR”

Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir "Termal Bariyer" işlevi görebileceğini belirten Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Marmara'nın altındaki ateş büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir! Marmara Denizi’ndeki sismik boşluğun altında sıcaklık o kadar yüksek ki (Curie derinliği sığ), fay, enerji biriktirip patlamak yerine sessizce kayıyor. Orta Marmara segmenti devasa bir deprem üretmek yerine, beklenen büyük kırılmayı durduran bir "Termal Bariyer" görevi görebilir. Özetle: Marmara’nın "ateşi", korkulan o dev kırılmanın önündeki en büyük engel olabilir. Bu sonuçları öteden beri savunuruz.

