8 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’den Avrupa’nın önde gelen liglerine kadar uzanan geniş maç programı, günün karşılaşmalarını ve maç saatlerini merak eden sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 8 Şubat bugünkü maçlar listesi...

“Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta?” soruları 8 Şubat Pazar günü futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında bulunuyor. Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak kritik karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?

Süper Lig:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

1. Lig:

13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

TFF 2. Lig:

13.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)

13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969 (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor (Isparta Atatürk)

-Beyaz Grup:

13.00 Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor (Batman)

13.00 GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor (Gazi)

13.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Karaman)

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor (11 Nisan)

15.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Muğlaspor-Sultan Su inegölspor (Muğla Atatürk)

TFF 3. Lig:

15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor (İBB 100.Yıl)

15.00 Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor (Yalova Atatürk)

15.00 Kestel Çilekspor-Edirnespor (Kestel İlçe)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

12.00 Fenerbahçe arsaVev-Beşiktaş (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)

12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Galatasaray GAIN (Şile İlçe)

12.00 Fatih Vatanspor-Yüksekovaspor (İBB Balat)

12.00 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Prolift Giresun Sanayispor (Seytantepe 1 Nolu Sentetik Saha)

13.00 Fatih Vatanspor-Yüksekovaspor (Belediye 100. Yıl)

14.00 Trabzonspor-Ünyespor (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)

8 ŞUBAT BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALAR LİSTESİ

İngiltere Premier Lig:

17:00 Brighton - Crystal Palace FC

19:30 Liverpool - Manchester City FC

İspanya La Liga maçları:

16:00 - Alaves - Getafe

18:15 - Athletic Bilbao - Levante

18:15 - Sevilla - Girona

20:30 - Atletico Madrid - Real Betis Sevilla

23:00 - Valencia - Real Madrid

İtalya - Serie A

14:30 - Bologna FC - Parma

17:00 - US Lecce - Udinese Calcio

17:00 - AC Milan - Como 1907

20:00 - Sassuolo Calcio - Inter Milano

22:45 - Juventus Turin - Lazio Rome

