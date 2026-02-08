Hatay'ın Defne ilçesinde eski belediye başkanı Dr. Cafer Özenir’i balta ile öldüren oğlu S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 Şubat günü korkunç bir cinayet işlendi. Oğlu, Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesinin 2009 ile 2014 yılları arasında başkanlığını yapan Demokratik Sol Partili (DSP) Cafer Özenir’e dehşeti yaşattı.

Hayatını kaybeden eski başkan Cafer Özenir

DEFALARCA BALTA İLE SALDIRDI

İddiaya göre eski başka ve oğlu S.Ö. para meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma esnasında eski başkan Özenir'in oğlu S.Ö., babasına baltayla saldırdı. Defalarca balta darbesine maruz kalan Özenir, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlu, eski belediye başkanı Cafer Özenir’i baltayla öldürmüştü! Tutuklandı

TUTUKLANDI

S.Ö., olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Vahşette yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

