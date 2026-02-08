Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Bursa Ticaret Borsası'na ait 66 dönümlük ET-BA Kombina Et Tesisi arazisi, yaklaşık 3 milyar TL'lik yatırımla ticaret ve yaşam merkezine dönüştürülecek. Hayata geçirilecek projede 250 konut, yaşam sokağı, ticaret alanları, otel, kültür merkezi ve geniş yeşil alanlar yer alacak. Bina yoğunluğunun düşük tutulacağı proje, 100 bin metrekareyi aşan inşaat alanıyla bölgenin cazibesini artırmayı hedefliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası'na (Bursa TB) ait 66 dönümlük ET-BA Kombina Et Tesisi arazisi, ticaret ve yaşam merkezi olarak planlandı.

3 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Bursa TB, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin onaylarıyla yapmayı planladığı yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla bölgenin cazibesini artırmayı hedefliyor. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye'nin birçok ilinden göç alan Bursa'nın bu yönüyle güzel bir mozaik oluşturduğunu söyledi. Kentte yaşayanların üretime katkı sağladığını ifade eden Matlı, üreten insanların standartlarının yükselmesi gerektiğini vurguladı.

"BURSA YAŞAM SOKAĞI'NI DEVREYE ALACAĞIZ"

Bursa TB olarak şehrin doğusunda Yıldırım Belediyesi iş birliğiyle bir proje yürüttüklerini belirten Matlı, "Çalışan insanların yoğun bulunduğu bölgede standartların yükselmesi noktasında burada yapacağımız projeyle Yıldırım'da insanların daha sosyal olacağı, aynı zamanda yeni konut örnekleri ve bahçeli yaşam tarzının oluşacağı, konut alanı ve ticaret alanının bir arada bulunacağı Bursa Yaşam Sokağı'nı devreye alacağız." dedi.

YEŞİLİN ÇOK, BİNA YOĞUNLUĞUNUN AZ OLDUĞU PROJE OLACAK

Matlı, şu anda firmaların burayla ilgili konsept projeler hazırladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu sene inşallah projenin temellerini atacağız. Hem mesleki anlamda üreticilerimize hem de ait olduğumuz bu şehre olan vefa borcumuzu 2026 yılında ödemiş olacağız. Bizim için en önemli, manevi değeri en yüksek olan bir proje olduğunu düşünüyorum. İnsanların aileleriyle yürüyüş yaptığı, sosyal mekanlar ve yaşam alanları ile yaşam sokağının olduğu bir dönüşüm olacak. Yeşilin çok olduğu, bina yoğunluğunun az olduğu Bursa'nın en güzel projesi olacak."

66 DÖNÜM ÜZERİNDE İNŞA EDİLECEK

Konut, yaşam sokağı, otel ve ticaret merkezini içeren kapsamlı bir proje hazırladıklarına değinen Matlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapısal dönüşüm kapsamında 250 civarında konut yapılacak. Projenin bir tarafında site konsepti var. İkinci bölümde ise çarşıların, kafelerin ve yeşil alanların olduğu Bursa Yaşam Sokağı yapılacak. Diğer bir bölümde ise sanayiciler için bir otel projemiz var. Ticaret merkezi ve kültür merkezi noktasında da Yıldırım Belediyesi ile ortak çalışmalarımızın olduğu bir alan oluşturuyoruz. Toplam 100 bin metrekarenin üzerinde bir inşaat alanı olacak. 66 dönüm üzerine inşa edilecek 100 bin metrekarelik inşaat alanıyla herkesin gıpta ettiği, oturmak ve yaşamak istediği bir bölgenin oluşturulmasına vesile olacağız."

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı, projelerin gelecek ay Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşüleceğini dile getirerek, proje süreçlerinin yılın ikinci yarısı itibarıyla tamamlanacağını kaydetti.

