Hakkari’de Yüksekova Belediyesine ait yolcu otobüsü ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı. 18 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Hakkari'de 18 kişinin ölümden döndüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

18 KİŞİ YARALANDI

Yüksekova Belediyesine ait yolcu otobüsü ile şehir içi hatlarda çalışan yolcu minibüsü, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan toplam 18 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahale, olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

18 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşakta karşılaşan otobüs ve minibüsün çarpışma anı ve sonrasında yaşanan hareketlilik saniye saniye yer aldı.

