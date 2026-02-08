İhlas Haber Ajansı • Hakkari
Hakkari'de 18 kişinin ölümden döndüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Hakkari’de Yüksekova Belediyesine ait yolcu otobüsü ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı anın görüntüsü ortaya çıktı. 18 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Özetle
Gündem 10 dk önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün karıştığı kazada 18 kişi yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Yüksekova'da otobüs ile minibüs kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
- Kazada toplam 18 kişi yaralandı.
- Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
18 KİŞİ YARALANDI
Yüksekova Belediyesine ait yolcu otobüsü ile şehir içi hatlarda çalışan yolcu minibüsü, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan toplam 18 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahale, olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
18 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşakta karşılaşan otobüs ve minibüsün çarpışma anı ve sonrasında yaşanan hareketlilik saniye saniye yer aldı.
