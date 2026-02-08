Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Eyüpspor ile Başakşehir, 8 Şubat Pazar günü İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın saat bilgisi ve canlı yayın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eyüpspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de 21. hafta heyecanı 8 Şubat Pazar günü oynanacak Eyüpspor-Başakşehir maçıyla devam edecek. Eyüpspor’un sahasında ağırlayacağı Başakşehir karşılaşması öncesinde, maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Eyüpspor-Başakşehir karşılaşması, 8 Şubat Pazar günü saat 14:30’da başlayacak. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde zor bir süreçten geçen ikas Eyüpspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla moral bulurken; üst sıraları hedefleyen RAMS Başakşehir ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

EYÜPSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı. Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakalarda 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli futbol takımı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler, 21. haftaya 30 puan ve averajla 6. sırada girdi.

