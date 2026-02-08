Galata Köprüsü’ne gelerek öğle saatlerine kadar 2,5 kilo istavrit tutan yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı. Tuttuğu balıkları ‘satın alacağını’ söyleyen bir kadın, vegan olduğunu söyledi, balıkların hepsini denize attı. Yaşlı adam ne yaşadığını anlamaya çalışırken, kadın bir de hakaret etti. İşte akılalmaz olayın detayları…

Galata Köprüsü’nde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Vegan olduğunu iddia eden bir kadın, yaşlı adamın tuttuğu 2.5 kilo istavriti ‘Satın alacağım’ bahanesi ile denize döktü. Yaşlı adamın saatlerce tuttuğu balıkları saniyeler içinde hiç eden kadın, adama “Bir tane koyarım sana" diyerek hakaret etti.

Galata’da şoke eden olay! ‘Veganım’ dedi, bir kova balığı denize döktü

2,5 KİLO BALIĞI DENİZE DÖKTÜ

ATV Haber'de yer alan görüntüler izleyenleri şoke etti. İddiaya göre saat 07.00'de İstanbul Galata Köprüsü'ne gelen 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakaladı.

Galata’da şoke eden olay! ‘Veganım’ dedi, bir kova balığı denize döktü

'SATIN ALACAĞIM' DEDİ

Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın yanına yaklaşarak balıkları satın alacağını söyledi. Kısa süre sonra vegan olduğunu belirten kadın, balık dolu kovayı alarak denize boşalttı.

Galata’da şoke eden olay! ‘Veganım’ dedi, bir kova balığı denize döktü

ÜSTÜNE HAKARET ETTİ

Yaşlı adam kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı adamın saatlerce tuttuğu balıkları denize atan kadın ise "Bir tane koyarım sana" sözleri ile hakaret etti.

Galata’da şoke eden olay! ‘Veganım’ dedi, bir kova balığı denize döktü

Vegan olduğunu söyleyen kadın "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diyerek kendisini savundu. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar herkesi şoke etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası