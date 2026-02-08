Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Spor, deplasmanda Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 6-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

İçeride ve dışarıda aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen mavi-beyazlı ekip deplasmanda oynadığı karşılaşmada Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 6-1 mağlup ederek rakiplerine gözdağı verdi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, takımın sezon sonundaki hedefini bir kez daha vurguladı. Başkan Cuma Güzel, "Her maç bizim için final niteliğinde. Bugün sahada gösterilen mücadeleyle bir kez daha gururlandık. Takımımızın performansı, şampiyonluk hedefimize olan inancımızı artırıyor. İnşallah sezon sonunda bu emeklerin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

