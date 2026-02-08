İstanbul'da vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde mevlit programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'çocuk suçlular düzenlemesi'nin Meclis gündemine geleceğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'çocuk suçlular düzenlemesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde mevlit programına katılan ve Minguzzi'yi rahmetle anan Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın da ailesiyle görüştüğünü, vefat eden diğer bütün çocukların ailelerine başsağlığı dilediğini söyledi.

Bakan Tunç, "Meclis'te yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Hassasiyetimiz büyük. Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi." ifadelerini kullandı.

