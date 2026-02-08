CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki ziyareti sırasında, CHP'li belediyelerin gönderdiği yardımları tek tek sayması gündem oldu. Özel, "Çankaya Belediyesi 50 çöp konteyneri. Muğla Büyükşehir Belediyesi 150 çöp konteyneri ve 1 minibüs. Adıyaman Belediyesi cami temizleme aracı. Buca Belediyesi kilit taşı. Sancaktepe Belediyesi 1 adet minibüs. Ayrıca halen daha Manisa'nın yoğun bir kilit taşı yardımı var Malatya'ya." ifadelerini kullandı. Özel'in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine yaptığı ziyarette, CHP'li belediyelerin deprem bölgesine gönderdiği çöp konteynerlerini tek tek sayması gündem oldu.

Deprem bölgesini gezen CHP lideri Özel, önceki gün Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti.

GÖNDERİLEN ÇÖP KONTEYNERLERİNİ SAYDI

CHP'li belediyelerin deprem bölgesine gönderdiği çöp konteyneri ve kilit taşı gibi yardımları sayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya Belediyesi 50 çöp konteyneri. Muğla Büyükşehir Belediyesi 150 çöp konteyneri ve 1 minibüs. Adıyaman Belediyesi cami temizleme aracı. Buca Belediyesi kilit taşı. Sancaktepe Belediyesi 1 adet minibüs."

"MANİSA'NIN YOĞUN BİR KİLİT TAŞI YARDIMI VAR MALATYA'YA"

CHP lideri Özel, Doğanşehir ilçesinde başka bir noktada yaptığı konuşmada ise, "Bakın Malatya'ya, biz söylemiyoruz, söylemeyince 'Hiçbir şey yapmadılar.' diyor. Bu sefer herkes kızıyor, 'Genel Başkanım söyle bunu.' Bu hafta artık çıktım, söyledim. Malatya'ya 668 aracı gelmiş CHP'li belediyelerin. 1487 personeli gelmiş. 662 tır insani yardım ulaştırmışız Malatya'ya. Yiyeceğinden çocuk bezine kadar, hijyen paketlerine kadar, deterjanına kadar. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Malatya'da altyapı ve yol hizmetlerinde çalışmış ayrıca. Ayrıca halen daha Manisa'nın yoğun bir kilit taşı yardımı var Malatya'ya." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ALAY KONUSU OLDU!

CHP lideri Özgür Özel'in bu açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.

Özellikle X platformunda insanlar şaşkınlığını dile getiren yorumlar yazdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Bir genel başkanın izmirden bihaber olduğunun kanıtı olmuş bu video.

-Evet bunu önce herkes şaka amaçlı yapılmış bir video zannetti ama gerçekmiş😀😀😀.

-Bunları söylerken de utanır diyeceğim ama nerde...

-Nasıl da emek vermiş liste yapmış yazık.

-Bu listeyi de 1 ayda hazırlamıştır, üşlenmemiş liste yapmış. Bunu ilkokul 1. Sınıf öğrencisine versen bir çırpıda ezbere okur, elindeki yazıya baka baka okurken bir hal oldu.

-Cami temizleme aracı=elektrikli süpürge.

-8 adet çivi unutmuşlar. Çok ayıp etmişler. Hiç 8 adet çivi olmadan olur mu!

-455 bin konuta beğenmeyenler 50 çöp konteynerini ballandırarak anlatıyor.

-Bizim mahalle halkı olarak yaptığımız yardım bunun 1000 katıydı beeee! Çoğunu hâlâ yapmamışlar üstelik, utanmadan saymış bir de.

