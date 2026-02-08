Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kadınlar, Osmanlı dönemine uzanan yaklaşık 600 yıllık belleme geleneği ile dokumacılık kültürünü yaşatıyor.

Vezirköprü ilçesi Sarıdibek Mahallesi’nde kırmızı, mavi, sarı, pembe ve yeşil renklerde çiçekli desenlere sahip geleneksel kıyafetlerini giyen kadınlar, belleme geleneği ile birlikte aynı zamanda 'cicim' adı verilen dokuma tekniğiyle coğrafi işaretli Tahtaköprü kilimi başta olmak üzere çeşitli yöresel dokuma ürünleri üretiyor.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi tarafından Tahtaköprü ve Sarıdibek mahallelerinde açılan dokuma kursları bölge halkından yoğun ilgi görüyor. Kurslar hem dokumacılık sanatının yaşatılmasına katkı sağlıyor, hem de özellikle genç kızlar için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.

Geçmişin belleği, geleceğin ilmeği: 600 yıllık belleme geleneği sürdürülüyor

DOKUMACILIK KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Tarihi köklere dayanan belleme geleneği ile Vezirköprü’nün dokumacılık kültürünün en önemli örneklerinden biri olan Tahtaköprü kiliminin bugüne taşınmasında emek veren Sarıdibekli kadınlar, Halk Eğitim Merkezi öğreticileri ve kursiyerler takdir topluyor.

Kadınlar, Samsun Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen Samsun Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisine katılarak belleme geleneği ve Tahtaköprü kilimi dokumacılığı hakkında Vali Orhan Tavlı ile ziyaretçilere bilgi verdi.

"ANADOLUDAKİLER PROJESİ"

Öte yandan, Kalkınma Ajansları tarafından Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında 2026 yılı çalışma teması ‘Yerel Ürünleri Ticarileştirme’ olarak belirlendi. Bu doğrultuda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, dokumacılık da dahil olmak üzere bölgedeki yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesine yönelik nitelikli ve sürdürülebilir faaliyetler yürütmesi hedefleniyor.

Samsun Valiliği koordinasyonunda, kentteki coğrafi işaretli ürün sayısının 17’den 55’e çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

