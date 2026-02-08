Yunanistan’da casusluk soruşturması yeni belgelerle derinleşti. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre, Yunan Hava Kuvvetleri’nde görevli bir albayın NATO’ya ait gizli projeleri Çin’e para karşılığında aktardığı iddia edildi. CIA uyarısıyla hız kazanan dosyada, Atina–Pekin hattına uzanan temaslar ve gizli iletişim ağları mercek altına alındı.

Yunanistan’da casusluk suçlamasıyla yargılanan 54 yaşındaki Hava Kuvvetleri albayıyla ilgili soruşturmada yeni ve çarpıcı ayrıntılar deşifre oldu.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre albayın gizli bir cep telefonu kullandığı, Çin’e yaptığı bir seyahati kurumuna bildirmediği ve sözde Çinli bir "rehber" ile neredeyse her gün temas halinde olduğu tespit edildi.

AYLAR ÖNCESİNDEN TAKİBE ALINDI

Yetkili kaynaklara göre 54 yaşındaki subay, Batılı bir istihbarat servisinin Yunan makamlarına bilgi vermesinden aylar önce takibe alındı.

Sürecin, 2024’ün sonlarında albayın Çin’e yaptığı ve aktif görevdeki askerler için zorunlu olmasına rağmen kurumuna bildirmediği seyahatle başladığı öğrenildi.

Albay, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca gizli gözetim altında tutuldu.

Yeni elde edilen bilgilere göre, subayın Çin’e yabancı dil semineri için gittiğini söylediği, ancak yetkililerin bu seyahatte kendisini devşiren kişiyle buluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yunan albay NATO’nun gizli projelerini Çin’e sattı! Casusluk dosyasında yeni perde!

AVRUPA HATTI MERCEK ALTINDA

2025 yılında Atina’yı aktarma noktası olarak kullanan Çinli bir ajanla Avrupa’da yapılan bir görüşme de soruşturma kapsamına alındı. Ön inceleme bulgularına göre albayın, uygulamalar üzerinden neredeyse her gün iletişim kurduğu Çinli bağlantıya bu görüşme sırasında belge veya gizli bilgi aktarıp aktarmadığı araştırılıyor.

Yetkililer ayrıca albayın, Çin ile açık temasları bulunan en az iki emekli Hava Kuvvetleri subayıyla ilişkilerini de incelemeye aldı.

OPERASYON GİZLİCE YAPILDI, İKİNCİ TELEFON BULUNDU

Albayın görev yaptığı Kavouri Attika’daki 128 SETI biriminde operasyon son derece gizli şekilde yürütüldü. Perşembe sabahı askeri savcı, Genelkurmay Siber Güvenlik Direktörlüğü ekipleri ve Ulusal İstihbarat yetkilileri subayın ofisine girdi.

Aramada, hizmetine bildirmesi gereken ikinci bir cep telefonu ele geçirildi. İncelemelerde Çin menşeli bir şifreleme yazılımı tespit edildi. Aylar önce silinen çok sayıda dosya da geri getirildi.

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Aynı kaynaklara göre bu aşamadan sonra albay yetkililerle işbirliğine yöneldi. Gizli bilgilerin sistematik biçimde gönderildiği, karşılığında kripto para ya da dolar cinsinden 5 bin ile 15 bin arasında ödeme aldığı belirlendi. Evinde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, harici diskler ve USB bellekler ele geçirildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Toplanan deliller doğrultusunda 54 yaşındaki albay, askeri öneme sahip bilgileri ücret karşılığında toplamak ve üçüncü şahıslara aktarmak suçlamasıyla askeri mahkemeye sevk edildi. Askeri Ceza Kanunu’na göre bu suç 20 yıla kadar hapis ve Yunan vatandaşlığının kaybedilmesiyle sonuçlanabiliyor.

CIA NE DEDİ?

Yunan basınına yansıyan bilgilere göre soruşturma, CIA’in yaklaşık iki ay önce Yunan Ulusal İstihbarat Servisi’ne NATO projelerine ait hassas bilgilerin Çin’e sızdırıldığına dair uyarı yapmasıyla hız kazandı. Belgelerin önemli bölümünün NATO ve özellikle ABD ile ilgili projeleri kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

FRANSA’DA DA OPERASYON

Öte yandan Fransa’da da aralarında iki Çin vatandaşının bulunduğu dört kişi, uydu sistemleri üzerinden hassas askeri veriler toplamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gironde bölgesinde kurulan uydu antenleriyle askeri iletişimin kaydedilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüphelilerin, Starlink ve diğer kritik altyapılardan veri topladığı iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, bir binaya kurulan uydu antenleriyle askeri iletişimin kaydedilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Aynı gün bölgede yaşanan internet kesintisi şüpheleri artırdı. Yapılan teknik incelemelerde, antenlere bağlı sistemlerin uydu verilerini kayıt altına alabilecek kapasitede olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, Starlink başta olmak üzere kritik altyapılardan veri toplayarak bu bilgileri Çin’e aktarmayı hedeflediği iddia edildi. Olay kapsamında iki kişi tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerin yabancı bir ülkeye aktarılması şüphesiyle sürüyor.

