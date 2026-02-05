Alman basını, NATO’nun en kritik tatbikatlarından biri kapsamında Türk askerinin üstlendiği role geniş yer ayırdı. Kieler Nachrichten gazetesinde yer alan haberde, “en zor zamanlarda sorumluluk alan ülkenin Türkiye olduğu” vurgulanırken, tatbikat kapsamında bir ilkin gerçekleşeceği ifade edildi

Alman Kieler Nachrichten gazetesi, NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olan "Steadfast Dart" kapsamında Türkiye’nin üstlendiği role geniş yer ayırdı.

"NATO tatbikatı: Türkiye’den 1500 asker Kiel’e doğru yola çıktı" başlıklı haberde yazar Frank Behling, Kiel Donanma Üssü’nün yılın en büyük askeri liman ziyaretine hazırlandığını duyurdu.

11 Şubat’ta 14 gemiden ve yaklaşık 3 bin askerden oluşan NATO görev grubunun Almanya'nın Kiel şehrine ulaşacağı, bu gücün yarısının Türk askerlerinden oluştuğu iletildi.

MERKEZDE TÜRK DONANMASI VAR

Kieler Nachrichten’e göre görev grubunun çekirdeğini Türk Donanması oluşturuyor.

Haberde, filonun amiral gemisinin Türkiye’nin yeni amfibi hücum gemisi “Anadolu” olduğu bilgisi paylaşıldı.

27 bin tonluk dev gemide yaklaşık 1000 askerin bulunduğu, gemide deniz piyadeleri, tanklar ve özel askeri araçların yer aldığına değinildi.

Tatbikata katılan Anadolu Deniz Görev Grubu, tamamen milli unsurlardan oluşan güçlü bir deniz kuvveti yapısıyla dikkat çekiyor. Görev grubunda TCG Anadolu (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi – LHD), TCG Derya (Lojistik Destek Gemisi), TCG İstanbul (İ Sınıfı Fırkateyn) ve TCG Oruçreis (Barbaros Sınıfı Fırkateyn) yer alıyor.

Görev grubunun komutasını Tuğamiral Mevlüt Savaş Bilican yürütüyor. Gazete, Bilican’ın NATO’nun yeni oluşturulan Allied Reaction Force ARF bünyesindeki Türk Amfibi Kuvvetleri’nin komutanı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE NATO’DA YENİ BİR ROL ÜSTLENİYOR"

Alman basını, Türkiye’nin NATO içindeki konumunun bu tatbikatla daha da görünür hale geldiğini yazdı. Kieler Nachrichten, Türk donanma unsurlarının hem Kuzey Denizi hem Baltık Denizi’nde yapılacak tatbikatlarda aktif rol alacağını aktardı.

Haberde, "Anadolu" ve İspanyol Donanması’na ait "Castilla" gemilerinin 11 Şubat’ta Kiel Limanı’na birlikte giriş yapacağı, limandaki tüm demirleme alanlarının dolacağı bilgisine yer verildi.

ALMAN VE TÜRK TEKNOLOJİSİ AYNI FİLODA

Gazete, Türk fırkateynlerinin teknik özelliklerine de dikkat çekti. “Oruç Reis”in Almanya’da geliştirilen Meko 200 sınıfına ait olduğu, “İstanbul”un ise tamamen Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Milgem sınıfının ilk örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Gemilerin Kiel Hattı, Falckenstein ve Möltenort bölgelerinden giriş ve çıkışlarının halk tarafından rahatça izlenebileceği bilgisi paylaşıldı. Hava koşullarına bağlı olarak gemilerin halka açılıp açılmayacağının henüz netleşmediği belirtildi.

NATO KOMUTANINDAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Haberde NATO’nun Brunssum’daki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı yöneten Alman General Ingo Gerhartz’ın sözlerine de yer verildi. Gerhartz, "Özellikle bu zor zamanlarda NATO’nun güney kanadındaki ülkelerin sorumluluk üstlenmesi çok önemli. Türk Deniz Kuvvetleri’nin bu önemli katkısı için teşekkür ediyorum" dedi.

TATBİKATTA BİR İLK YAŞANACAK

Kieler Nachrichten, tatbikat kapsamında 18 Şubat’ta "Anadolu”"ve "Castilla" gemilerinden askerlerin Almanya’daki Putlos bölgesine çıkarma yapmasının planlandığını yazdı. Tankların da karaya çıkarılacağı bu faaliyetin, bu ölçekte ilk kez gerçekleştirileceği aktarıldı.

Alman basınına göre Türkiye, “Steadfast Dart” tatbikatında hem asker sayısı hem de deniz gücüyle NATO’nun merkez aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

