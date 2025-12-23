ABD merkezli Business Insider, Türkiye’nin yeni uçak gemisi hamlesini manşetine taşıdı. Haberde, “TCG Anadolu’nun ağabeyi” olarak tanımlanan 300 metrelik yeni platformun, Fransa ve İngiltere’nin mevcut uçak gemilerini tek kalemde geride bırakacağına değinildi.

UÇAK GEMİSİ 300 METREYE ÇIKIYOR

ABD basınında yer alan bilgilere göre Türkiye, ilk uçak gemisinin uzunluğunu 300 metreye, yani yaklaşık 984 fit’e çıkarma kararı aldı. Bu ölçüyle gemi, NATO ülkeleri arasında hizmete girecek en uzun platformlardan biri olacak. İngiltere’nin Queen Elizabeth sınıfı ve Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemileri bu uzunluğun altında kalıyor.

Business Insider, projeye ilişkin değerlendirmesinde “Bu ölçekte bir uçak gemisi, Türkiye’nin artık sadece bölgesel değil, küresel deniz gücü iddiası taşıdığını gösteriyor” yorumuna yer verdi.

ABD basınında ayrıca, “Ankara’nın yerli sistemlere yönelmesi, savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin denizlerdeki yansıması” yorumunu paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki bir tersanede yaptığı konuşmada yeni uçak gemisinin inşa sürecinin başladığını söylemişti.

"Türkiye için çalışan, mavi vatanın muhafazası ve gerektiğinde müdafaası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten Cenabıallah razı olsun." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık." dedi.

UÇUŞ GÜVERTESİ DAHA GENİŞ OLACAK

Haberde, bir savaş gemisinin uzunluğunun sadece teknik bir detay olmadığına dikkat çekildi.

Daha uzun bir uçuş güvertesi, daha fazla uçak konuşlandırılması, daha uzun pist alanı ve farklı kalkış sistemlerinin kullanılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye’nin bu adımı, operasyonel kapasiteyi doğrudan etkileyen bir hamle olarak kayıtlara geçti.

İLK PLAN DEĞİŞTİ, HEDEF BÜYÜDÜ

ABD basınına göre Türkiye, 2024 sonunda MUGEM sınıfı olarak duyurduğu uçak gemisini ilk etapta 935 fit uzunluğunda planlamıştı.

Yeni kararla birlikte bu ölçü yaklaşık 50 fit daha uzatıldı. Bu değişiklik, projede iddianın daha da yükseltildiğini gösterdi.

İNGİLTERE VE FRANSA AÇIK ARA GERİDE

Türkiye’nin yeni uçak gemisi, yaklaşık 932 fit uzunluğundaki İngiliz Queen Elizabeth sınıfını ve 857 fit uzunluğundaki Fransız Charles de Gaulle gemisini net biçimde geçiyor. ABD basını, bu tabloyu “Türkiye’nin Avrupa’daki deniz gücü dengelerini zorladığı” şeklinde aktardı.

YERLİ SİSTEM, YERLİ GÜÇ

Haberde, gemide yerli üretim bir mancınık sisteminin kullanılması planına da yer verildi. Türkiye’nin savunmada kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bu projeyle daha da görünür hale geldiğine işaret edildi.

"NATO’NUN EN BÜYÜK ORDULARINDAN BİRİ"

ABD basını, Türkiye’nin aktif personel sayısı bakımından ABD’den sonra NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu da hatırlattı. Yeni uçak gemisi projesi, bu askeri gücün denizlerdeki karşılığı olarak gösterildi.

