Dünya basını, Türkiye’nin denizlerde ulaştığı kapasiteyi manşetlerine taşırken, aynı anda yürütülen projelerin boyutu uluslararası savunma çevrelerinde geniş yankı buldu.

Türkiye’nin donanması için aynı anda inşa ettiği gemi sayısı 39’a ulaştı. ABD merkezli savunma yayınları, Avrupa basını ve bölgesel askeri analiz platformları, Türk tersanelerindeki yoğun üretim temposunu manşetlerine taşıdı. Uluslararası yayınlarda, Türkiye’nin eş zamanlı yürüttüğü deniz platformu projelerinin küresel ölçekte yankı uyandırdığına dikkat çekildi. Türkiye, kendi denizaltısını tasarlayıp inşa edebilen dünyadaki 10 ülke arasında yer aldı.

Naval News, Türkiye’nin aynı anda 39 gemi inşa ettiğine işaret ederken, Avrupa basınında Türk Donanması’nın caydırıcılığının yeni bir seviyeye çıktığı değerlendirmeleri yer aldı.

Türk Donanması tarih yazdı! Dünya basını Mavi Vatan'ı manşetlere taşıdı: Türkiye ilk 10'da

"TÜRK DONANMASI GÜCÜNÜ SERGİLEDİ"

21 Aralık 2025’te İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda Türk Donanması ve Pakistan Donanması için inşa edilen deniz platformlarının teslimini simgeleyen geniş katılımlı bir tören düzenlenmişti.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi katıldı.

Türk Donanması tarih yazdı! Dünya basını Mavi Vatan'ı manşetlere taşıdı: Türkiye ilk 10'da

DÜNYA BASINI MANŞETLERE TAŞIDI: TCG HIZIRREİS GÖZ BOYUYOR

Törende, Reis sınıfının ikinci denizaltısı olan ve hava bağımsız tahrik sistemiyle donatılan TCG Hızırreis Türk Donanması envanterine girdi. Daha önce TCG Piri Reis’in hizmete alınmasının ardından, TCG Murat Reis’in 2026 yılı sonuna kadar göreve başlaması planlandı. Proje tamamlandığında Reis sınıfı toplam altı denizaltıdan oluşacak.

Hava bağımsız tahrik sistemiyle donatılan TCG Hızırreis’in Türk Donanması envanterine girmesi, Yunan basınında denizaltı gücünde önemli bir aşama olarak aktarıldı.

Atina'nın en çok okunan haber sitelerinden “in.gr”de Daha önce hizmete alınan TCG Piri Reis’in ardından, TCG Murat Reis’in 2026 yılı sonuna kadar göreve başlamasının planlandığı bilgisi paylaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla Reis sınıfının toplam altı denizaltıdan oluşacağına işaret edildi.

Yazar, "Türkiye, gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen dünyadaki 10 ülke arasında yer alıyor. Elektronik harp alanında öncü olan ülke, İHA ve SİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasına girdi" dedi.

Türk Donanması tarih yazdı! Dünya basını Mavi Vatan'ı manşetlere taşıdı: Türkiye ilk 10'da

İSRAİL VE YUNAN BASININDA ENDİŞE, PAKİSTAN’DA ÖVGÜ

İsrail basını, Türkiye’nin deniz gücündeki artışı manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi, "Aynı anda 39 savaş gemisi, Erdoğan’ın devasa donanması güçleniyor" başlığını kullandı. Yunan medyasında ise Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini güçlendirdiğine dair değerlendirmeler öne çıktı.

Pakistan basını ise İstanbul’daki töreni coşkulu başlıklarla duyurdu. Dawn ve The Express Tribune gazeteleri, Türk Donanması’nın gücünün Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin kapasitesine doğrudan katkı sunduğuna dikkat çekti.

Türk Donanması tarih yazdı! Dünya basını Mavi Vatan'ı manşetlere taşıdı: Türkiye ilk 10'da

ÇIKARMA GEMİSİ VE İNSANSIZ DENİZ ARACI AYNI GÜN TESLİM EDİLDİ

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 ile insansız deniz aracı ULAQ da tören kapsamında Türk Donanması’na katıldı.

ULAQ’ın yerli motorla donatılmasının ardından yerlilik oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı. ULAQ, MARLIN, SANCAR, SALVO ve ALBATROS’tan sonra Donanma envanterindeki beşinci USV oldu.

HİSAR SINIFINDA BAYRAK ÇEKİLDİ, YENİ GEMİLER İÇİN ÇELİK KESİLDİ

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında, 10 gemilik Hisar sınıfı programın ikinci gemisi TCG Koçhisar için bayrak çekme töreni yapıldı. Aynı programın yedinci gemisi olacak TCG Seferihisar için ise ilk sac kesimi gerçekleştirildi. Programın kapsamı toplam 10 OPV’ye çıkarıldı.

PAKİSTAN DONANMASINA TESLİMAT: PNS KHAİBAR ENVANTERE GİRDİ

Pakistan Donanması’nın ikinci Babur sınıfı korveti olan PNS Khaibar, düzenlenen törenle Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi. İlk gemi PNS Babur’un ardından gelen Khaibar, Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin önemli adımlarından biri olarak kayda geçti. Proje kapsamında kalan gemilerin 2026 ve 2027’de teslim edilmesi planlandı.

ERDOĞAN: DENİZLERDE CAYDIRICILIK YENİ BİR SEVİYEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Reis sınıfı denizaltıların denizde caydırıcılığın temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Yeni çıkarma gemilerinin hem askeri operasyonlar hem de insani yardım görevleri için çok rollü kabiliyet sunduğuna dikkat çekti.

Türk Donanması tarih yazdı! Dünya basını Mavi Vatan'ı manşetlere taşıdı: Türkiye ilk 10'da

AYNI ANDA 39 GEMİ İNŞA EDİLİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye’de eş zamanlı olarak 39 deniz aracının inşa edildiğini açıkladı. Yerli uçak gemisi MUGEM ve TF-2000 hava savunma muhribi projeleri de tersanelerdeki yüksek tempoyu ortaya koydu.

İSRAİL VE YUNAN BASININDA ENDİŞE, PAKİSTAN’DA ÖVGÜ

İsrail basını, Türkiye’nin deniz gücündeki artışı manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi, "Aynı anda 39 savaş gemisi, Erdoğan’ın devasa donanması güçleniyor" başlığını kullandı. Yunan medyasında ise Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini güçlendirdiğine dair değerlendirmeler öne çıktı.

Pakistan basını ise İstanbul’daki töreni coşkulu başlıklarla duyurdu. Dawn ve The Express Tribune gazeteleri, Türk Donanması’nın gücünün Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin kapasitesine doğrudan katkı sunduğuna dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası