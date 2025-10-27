Mavi Vatan’dan Pakistan’a! ! MİLGEM korveti tam not aldı

Türk savunma sanayisinin en prestijli projelerinden biri olan MİLGEM sınıfı korvetler, Pakistan Donanması’na teslim edilmek üzere testlerini tamamladı.

Pakistan için üretilen PNS Khaibar, canlı atış testlerinde gösterdiği üstün performansla hem teknolojik olgunluğunu hem de operasyonel güvenilirliğini kanıtladı.

ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen proje, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik savunma ortaklığının en güçlü simgelerinden biri olarak görülüyor.

PNS KHAİBAR HEDEFİ ORTASINDAN VURDU

Testler sırasında PNS Khaibar, su üstü, kara ve hava hedeflerine tam isabet sağladı.

Geminin 76 milimetre baş topuyla gerçekleştirdiği kara bombardımanı sırasında hedef tam ortasından vuruldu. Aynı başarı, STOP 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi ile de tekrarlandı.

Test sonuçları MİLGEM projesinde ulaşılan teknik seviyenin, Türkiye’nin deniz savunma teknolojisindeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE PAKİSTAN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

PN MİLGEM Projesi, 2020 yılında imzalanan anlaşma kapsamında dört korvetin inşasını kapsıyor.

Gemilerden ikisi İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, diğer ikisi ise Pakistan’ın Karaçi Tersanesi KSEW’de üretiliyor.

Projenin ilk gemisi PNS Babur, 2024’te tamamlanan testlerin ardından Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmişti.

İkinci gemi PNS Khaibar, Türk Deniz Kuvvetleri ile yürütülecek son faaliyetlerin ardından önümüzdeki haftalarda Karaçi’ye intikal edecek.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ GEMİLER SIRADA

Projede üçüncü gemi PNS Badr için son hazırlıklar Karaçi’de sürüyor. Aralık 2025’te ilk seyir tecrübesinin yapılması planlanıyor.

Dördüncü ve son gemi PNS Tariq’ın inşası ise devam ediyor; test süreçlerinin 2026 sonunda başlaması bekleniyor.

KÜRESEL DENİZCİLİK VİTRİNİNDE YENİ ADIM

HAVELSAN’ın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ve FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemiyle donatılan korvetler, Türkiye’nin milli yazılım, radar ve elektronik harp teknolojilerini ihraç ettiği nadir örnekler arasında yer alıyor.

Analistlere göre MİLGEM platformlarının başarısı, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde Afrika ve Güneydoğu Asya’daki yeni deniz ihalelerinde elini güçlendirecek.