İbrahim Tatlıses’in 2011'de uğradığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla cezaevine gönderilen Abdullah Uçmak'tan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

2011 yılında sanatçı İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğraması büyük yankı uyandırmıştı. Başından vurulan ancak uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tatlıses, sahnelere geri dönmüştü.

Saldırının azmettiricisi olaraksa Abdullah Uçmak ve saldırıyı gerçekleştirenler tutuklanmıştı.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Şahıslar tutuklanırken Uçmak'tan yıllar sonra şaşırtan bir paylaşım geldi. Uçmak'ın sosyal medya hesabından "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" notuyla fotoğrafı yayınlandı.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada bir grubun silahlı saldırısına uğramıştı. Tatlıses, uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Korkunç olayda Tatlıses'in asistanı Çakıcı yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise yara almamıştı.

Olayın azmettiricisi olarak Abdullah Uçmak tutuklanmıştı. Mahkeme Uçmak’ı “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan 5 yıl, mağdur Ahmet Taşçı’yı tehdit etmek suçundan 2 yıl 6 ay, müşteki Buket Çakıcı’yı kasıtla nitelikli yaralama suçundan 4 yıl, müşteki İbrahim Tatlıses’i nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse ardından indirim yaparak 18 yıl, silah kanununa muhalefet suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uçmak toplamda 36 yıl 6 ay hapis cezası ile 40 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

