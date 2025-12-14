İbn Haldun Üniversitesi, Süleymaniye Darüşşifası’nda modern psikoterapi hizmeti başlatıyor. Osmanlı şifa geleneğiyle günümüz yöntemlerini birleştiren merkez, Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve oğlu İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

İbn Haldun Üniversitesi, 2018 yılında kurduğu Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) çatısı altında yürüttüğü çalışmaları genişletiyor.

Üniversite, Kanunî Sultan Süleyman Han döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve 1556’dan itibaren ruh sağlığı tedavisi sunan Süleymaniye Darüşşifası’nda modern psikoterapi hizmeti vermeye başlıyor.

Anadolu şefkati ruha dokunacak: Osmanlı’nın şifa merkezi geri döndü

Osmanlı tıp geleneğinin şifa yaklaşımıyla günümüz psikoterapi yöntemlerinin bir araya getirileceği merkezin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve oğlu İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Anadolu şefkati ruha dokunacak: Osmanlı’nın şifa merkezi geri döndü

Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan “Orta Çağ Avrupası’nda ruh hastalıklarından muzdarip insanlar türlü türlü işkenceleri görmüş, ateşe dahi atılmıştır. Oysa 13. yüzyılın başlarında bile ‘Anadolu Tıbbı’ ruhsal hastalıkları ilaçla, Kur’ân-ı kerim’le, çiçekle, müzikle, kuş ve su sesiyle tedavi etmiş, insanı hayrete düşüren yöntemler kullanmıştır. İPAM’ın merkeze aldığı anlayışın, küresel olarak da ruh sağlığı yaklaşımlarına önemli bir katkı sağlayacağı inancındayım. Çünkü medeniyetimizin şifa anlayışı modern bilimle buluşuyor. Anadolu’nun şefkati ve insana hürmeti başlı başına bir yönteme dönüşüyor” dedi.

Bilal Erdoğan ise “Üniversite olarak önemli bir ihya faaliyetinin gayretine giriştik. 10 yıllık süreçte takdire şayan bir mesafe aldık” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası