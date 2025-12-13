Kahramanmaraş'ta 22 yaşındaki Sultan Değirmenci, evine girmek üzereyken ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki İ.T.K., otomobiliyle sitenin otoparkına girmeye çalışan 22 yaşındaki Sultan Değirmenci’ye silahla ateş açtı ve kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının kullandığı otomobilde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahını tespit ederek kısa sürede harekete geçti. Olayda kullanılan silahıyla birlikte yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

AYRILDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. İddialara göre, şüpheli Sultan’ı bir süre önce kendisinden ayrıldığı için hedef almıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

